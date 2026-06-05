Ушаков сообщил, что не анонсирует контакты с Уиткоффом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Юрий Ушаков подтвердил наличие контактов со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.
- Юрий Ушаков не анонсирует свои контакты с американскими переговорщиками.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что не анонсирует свои контакты со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером, но они есть.
"Я свои контакты не анонсирую, но они есть", - сказал Ушаков на полях ПМЭФ, комментируя свои контакты с американскими переговорщиками.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.