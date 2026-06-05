Ушаков сообщил, что не анонсирует контакты с Уиткоффом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что не анонсирует свои контакты со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером, но они есть.