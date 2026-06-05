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Ушаков сообщил, что не анонсирует контакты с Уиткоффом - РИА Новости, 05.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
20:58 05.06.2026 (обновлено: 21:10 05.06.2026)
Ушаков сообщил, что не анонсирует контакты с Уиткоффом

Ушаков сообщил, что не анонсирует контакты с Уиткоффом, но они есть

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкСпециальный посланник президента США Стивен Уиткофф и помощник президента РФ Юрий Ушаков
Специальный посланник президента США Стивен Уиткофф и помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Специальный посланник президента США Стивен Уиткофф и помощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Юрий Ушаков подтвердил наличие контактов со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.
  • Юрий Ушаков не анонсирует свои контакты с американскими переговорщиками.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что не анонсирует свои контакты со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером, но они есть.
"Я свои контакты не анонсирую, но они есть", - сказал Ушаков на полях ПМЭФ, комментируя свои контакты с американскими переговорщиками.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
Ушаков рассказал о контактах представителей России и США
Вчера, 21:06
 
ПМЭФ-2026РоссияВ миреСШАЮрий УшаковСтив УиткоффДжаред Кушнер
 
 
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