"Трактор" отказался от легионеров в КХЛ, заявил Текслер

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил РИА Новости в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), что хоккейный клуб "Трактор" отказывается от легионеров, делая ставку на собственную молодежь из системы "Челмета", что в перспективе будет работать на сборную России, которую скоро допустят до международных турниров.

"Мы все рассчитываем, что сборная в обозримом будущем будет допущена к турнирам. Очень важно развивать наших ребят. Поэтому будем работать над формированием новой команды. Собственно, перед главным тренером поставлена соответствующая задача. И будем, конечно, рассчитывать на положительный результат. Верим в наших молодых ребят", - сказал Текслер.