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"Трактор" отказался от легионеров в КХЛ, заявил Текслер - РИА Новости Спорт, 05.06.2026
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15:44 05.06.2026 (обновлено: 16:01 05.06.2026)
"Трактор" отказался от легионеров в КХЛ, заявил Текслер

ХК «Трактор» отказался от легионеров, делая ставку на молодежь из «Челмета»

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГубернатор Челябинской области Алексей Текслер
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Хоккейный клуб «Трактор» отказывается от легионеров и делает ставку на молодежь из системы «Челмета».
  • «Трактор» полностью обновил тренерский штаб и состав в межсезонье, не продлив контракты с иностранными игроками.
  • Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выразил надежду на допуск сборной России до международных турниров и подчеркнул важность развития молодых игроков.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил РИА Новости в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), что хоккейный клуб "Трактор" отказывается от легионеров, делая ставку на собственную молодежь из системы "Челмета", что в перспективе будет работать на сборную России, которую скоро допустят до международных турниров.
В межсезонье "Трактор" полностью обновил тренерский штаб и состав. Клуб не стал продлевать соглашения ни с одним из иностранных игроков.
"Мы в "Тракторе" проводим сейчас достаточно серьезные изменения. Смена тренерского штаба, смена, наверное, подхода к формированию команды. Потому что, вы знаете, мы не продлили контракт ни с одним из легионеров. Сейчас наполняем команду активной молодежью из "Челмета". Считаем, что на нынешнем этапе это очень правильно. Это, кстати, работает и на сборную", - отметил Текслер.
"Мы все рассчитываем, что сборная в обозримом будущем будет допущена к турнирам. Очень важно развивать наших ребят. Поэтому будем работать над формированием новой команды. Собственно, перед главным тренером поставлена соответствующая задача. И будем, конечно, рассчитывать на положительный результат. Верим в наших молодых ребят", - сказал Текслер.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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ПМЭФ-2026СпортЧелябинская областьРоссияАлексей ТекслерТрактор
 
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