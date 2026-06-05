Чекунков рассказал о запуске первых международных ТОР

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Первые международные территории опережающего развития (ТОР) планируется запустить в ближайшие два месяца.
- Международные ТОРы будут созданы для агротерминалов в Приморском крае, для промышленного парка в Амурской области и для логистического и туристического комплекса на острове Большой Уссурийский.
- Министр отметил интерес китайских инвесторов и инвесторов из других стран к преференциальному режиму ТОР.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Первые международные территории опережающего развития (ТОР) планируется запустить в ближайшие два месяца для проектов в Приморье, Приамурье и Хабаровском крае, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики РФ Алексей Чекунков.
"Планируем в ближайшие два месяца первые международные ТОРы запустить для агротерминалов в Приморском крае, для промышленного парка в Амурской области, также остров Большой Уссурийский, который разграничивается с Китаем и где планируется логистический и туристический комплекс", – сказал министр.
Он отметил, что видит большой интерес китайских инвесторов к этому преференциальному режиму. Такие же возможности будут предоставляться и инвесторам из других стран.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.