Рейтинг@Mail.ru
Полина Ткалич стала пятой в беге на 400 метров на Мемориале Знаменских - РИА Новости Спорт, 05.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:58 05.06.2026
Полина Ткалич стала пятой в беге на 400 метров на Мемориале Знаменских

Полина Ткалич заняла пятое место в беге на 400 метров на Мемориале Знаменских

© РИА Новости / Максим БогодвидПолина Ткалич
Полина Ткалич - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Полина Ткалич. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полина Ткалич заняла пятое место в беге на 400 метров на Мемориале братьев Знаменских с результатом 51,59 секунды.
  • В мужском забеге на 400 метров лучшим стал Алексей Данилов с результатом 44,69 секунды.
  • Среди других результатов: в беге на 10000 метров у женщин победила Фентайе Чейн из Эфиопии, а в ходьбе на 10000 метров у женщин первой стала Рейхан Каграманова.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Семикратная чемпионка России Полина Ткалич заняла пятое место в беге на 400 м на Мемориале братьев Знаменских, который проходит в Москве на территории "Лужников".
Она показала результат 51,59 секунды. Победу одержала действующая олимпийская чемпионка на этой дистанции, представительница Доминиканской Республики Марилейди Паулино (49,89), второй финишировала Роксана Гомес (51,00) из Кубы, третьей - нигерийка Пейшенс Окон Джордж (51,41), четвертой стала еще одна спортсменка из Доминиканы Фиордалиса Кофил (51,48).
Спортивный зал - РИА Новости, 1920, 30.05.2026
Атлет из ЛНР установил рекорд России с гигантской гантелью
30 мая, 22:07
В мужском забеге на 400 м лучшим стал Алексей Данилов (44,69), следом финишировали Аммар Исмаил Яхья Ибрагим (Катар, 44,71) и Музала Самуконга (Замбия, 44,74).
Другие результаты дня:
бег на 10000 м, женщины: 1. Фентайе Чейн (Эфиопия, 32.23,54), 2. Бетелехем Олана (Эфиопия, 32.25,57), 3. Анна Мокина (32.58,86);
ходьба на 10000 м, женщины: 1. Рейхан Каграманова (43.12,90), 2. Анастасия Колчина (43.17,89), 3. Кристина Любушкина (44.35,40);
ходьба на 10000 м, мужчины: 1. Сергей Кожевников (38.30,81), 2. Алексей Лемонов (38.36,30), 3. Артемий Вершинин (39.00,96);
бег на 3000 м с препятствиями, женщины: 1. Екатерина Ивонина (9.24,89), 2. Биртукан Гедаму (Эфиопия, 9.36,20), 3. Тугба Гювенч Енигюн (Турция, 9.38,12);
бег на 3000 м с препятствиями, мужчины: 1. Динка Фикаду (Эфиопия, 8.35,32), 2. Максим Якушев (8.35,61), 3. Хирко Хайилу (Эфиопия, 8.38,24);
тройной прыжок, мужчины: 1. Дмитрий Чижиков (16,71 м), 2. Энди Эчаваррия (Куба, 16,70), 3. Илья Телькунов (16,42);
бег на 100 м, женщины: 1. Ана Каролина Азеведо (Бразилия, 11,01), 2. Лираний Алонсо (Доминиканская Республика, 11,04), 3. Наталья Комбарова (11,19);
бег на 100 м, мужчины: 1. Гифт Леотлела (ЮАР, 10,02), 2. Константин Крылов (10,17), 3. Чесвилл Джонсон (ЮАР, 10,20);
бег на 1500 м, мужчины: 1. Брайан Комен (Кения, 3.35,56), 2. Салих Тексоз (Турция, 3.36,66), 3. Чеписо Масалела (Ботсвана, 3.37,78);
бег на 1500 м, женщины: 1. Бирке Хайлом (Эфиопия, 3.58,59), 2. Сарон Берхе (Эфиопия, 4.01,96), 3. Карабо Мор (ЮАР, 4.06,01).
Московский спорт - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
Валерия и Самира Мустафаева проведут тренировку на Дне московского спорта
29 мая, 17:30
 
СпортЛегкая атлетикаЭфиопияЮАРКубаАлексей ДаниловСергей КожевниковКонстантин Крылов
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Россия
    Буркина-Фасо
    3
    0
  • Теннис
    Завершен
    Я. Меншик
    А. Зверев
    5263
    7636
  • Теннис
    Завершен
    М. Арнальди
    Ф. Коболли
    0
    0
  • Баскетбол
    2-я четверть
    Сан-Антонио
    Нью-Йорк
    51
    49
  • Теннис
    06.06 16:00
    М. Хвалиньская
    М. Андреева
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала