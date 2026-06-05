Полина Ткалич стала пятой в беге на 400 метров на Мемориале Знаменских

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Полина Ткалич заняла пятое место в беге на 400 метров на Мемориале братьев Знаменских с результатом 51,59 секунды.
- В мужском забеге на 400 метров лучшим стал Алексей Данилов с результатом 44,69 секунды.
- Среди других результатов: в беге на 10000 метров у женщин победила Фентайе Чейн из Эфиопии, а в ходьбе на 10000 метров у женщин первой стала Рейхан Каграманова.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Семикратная чемпионка России Полина Ткалич заняла пятое место в беге на 400 м на Мемориале братьев Знаменских, который проходит в Москве на территории "Лужников".
Она показала результат 51,59 секунды. Победу одержала действующая олимпийская чемпионка на этой дистанции, представительница Доминиканской Республики Марилейди Паулино (49,89), второй финишировала Роксана Гомес (51,00) из Кубы, третьей - нигерийка Пейшенс Окон Джордж (51,41), четвертой стала еще одна спортсменка из Доминиканы Фиордалиса Кофил (51,48).
В мужском забеге на 400 м лучшим стал Алексей Данилов (44,69), следом финишировали Аммар Исмаил Яхья Ибрагим (Катар, 44,71) и Музала Самуконга (Замбия, 44,74).
Другие результаты дня:
бег на 10000 м, женщины: 1. Фентайе Чейн (Эфиопия, 32.23,54), 2. Бетелехем Олана (Эфиопия, 32.25,57), 3. Анна Мокина (32.58,86);
ходьба на 10000 м, женщины: 1. Рейхан Каграманова (43.12,90), 2. Анастасия Колчина (43.17,89), 3. Кристина Любушкина (44.35,40);
ходьба на 10000 м, мужчины: 1. Сергей Кожевников (38.30,81), 2. Алексей Лемонов (38.36,30), 3. Артемий Вершинин (39.00,96);
бег на 3000 м с препятствиями, женщины: 1. Екатерина Ивонина (9.24,89), 2. Биртукан Гедаму (Эфиопия, 9.36,20), 3. Тугба Гювенч Енигюн (Турция, 9.38,12);
бег на 3000 м с препятствиями, мужчины: 1. Динка Фикаду (Эфиопия, 8.35,32), 2. Максим Якушев (8.35,61), 3. Хирко Хайилу (Эфиопия, 8.38,24);
тройной прыжок, мужчины: 1. Дмитрий Чижиков (16,71 м), 2. Энди Эчаваррия (Куба, 16,70), 3. Илья Телькунов (16,42);
бег на 100 м, женщины: 1. Ана Каролина Азеведо (Бразилия, 11,01), 2. Лираний Алонсо (Доминиканская Республика, 11,04), 3. Наталья Комбарова (11,19);
бег на 100 м, мужчины: 1. Гифт Леотлела (ЮАР, 10,02), 2. Константин Крылов (10,17), 3. Чесвилл Джонсон (ЮАР, 10,20);
бег на 1500 м, женщины: 1. Бирке Хайлом (Эфиопия, 3.58,59), 2. Сарон Берхе (Эфиопия, 4.01,96), 3. Карабо Мор (ЮАР, 4.06,01).