Южная Осетия и Россия подписали соглашение о реабилитации бойцов СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Южная Осетия и Россия подписали соглашение о развитии программ по комплексной реабилитации бойцов СВО.
- Его подписали посольство Республики Южная Осетия в России, Благотворительный фонд "Высокотехнологичная медицинская помощь" и Военно-медицинская академия имени С. А. Кирова.
- Программы реабилитации будут использовать методику адаптивного картинга и помогут бойцам СВО, получившим инвалидность.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Южная Осетия и Россия на кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали соглашение о развитии программ по комплексной реабилитации бойцов специальной военной операции, сообщили в посольстве закавказской республики в Москве.
"В Санкт-Петербурге на площадке XXIX Петербургского Международного экономического форума подписано трехстороннее Соглашение о сотрудничестве между посольством Республики Южная Осетия в Российской Федерации, Благотворительным фондом "Высокотехнологичная медицинская помощь" и Военно-Медицинской Академией имени С.А. Кирова. Соглашение подписали чрезвычайный и полномочный посол (Южной Осетии в России) Знаур Гассиев, председатель Совета фонда Сергей Фурсенко и начальник Военно-медицинской академии Евгений Крюков", - говорится в публикации на сайте посольства.
Отмечается, сотрудничество направлено на развитие в Южной Осетии программ комплексной реабилитации получивших инвалидность бойцов СВО посредством адаптивного картинга - спортивно-психологической методике реабилитации для людей с ограниченными возможностями здоровья.
что сотрудничество направлено на развитие программ комплексной реабилитации посредством адаптивного картинга лиц с ограниченными возможностями на территории Южной Осетии. Кроме того, основными направлениями сотрудничества также являются реализация благотворительных программ и привлечение инвесторов для создания необходимых условий реабилитации.