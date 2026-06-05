Южная Осетия и Россия подписали соглашение о реабилитации бойцов СВО

Отмечается, сотрудничество направлено на развитие в Южной Осетии программ комплексной реабилитации получивших инвалидность бойцов СВО посредством адаптивного картинга - спортивно-психологической методике реабилитации для людей с ограниченными возможностями здоровья.

что сотрудничество направлено на развитие программ комплексной реабилитации посредством адаптивного картинга лиц с ограниченными возможностями на территории Южной Осетии. Кроме того, основными направлениями сотрудничества также являются реализация благотворительных программ и привлечение инвесторов для создания необходимых условий реабилитации.