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Южная Осетия и Россия подписали соглашение о реабилитации бойцов СВО - РИА Новости, 05.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
15:43 05.06.2026 (обновлено: 17:00 05.06.2026)
Южная Осетия и Россия подписали соглашение о реабилитации бойцов СВО

На ПМЭФ-2026 подписали трехстороннее соглашение о реабилитации бойцов СВО

© Фото : Посольство Республики Южная Осетияв Российской ФедерацииЧрезвычайный и полномочный посол Южной Осетии в России Знаур Гассиев, председатель Совета фонда Сергей Фурсенко и начальник Военно-медицинской академии Евгений Крюков
Чрезвычайный и полномочный посол Южной Осетии в России Знаур Гассиев, председатель Совета фонда Сергей Фурсенко и начальник Военно-медицинской академии Евгений Крюков - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© Фото : Посольство Республики Южная Осетияв Российской Федерации
Чрезвычайный и полномочный посол Южной Осетии в России Знаур Гассиев, председатель Совета фонда Сергей Фурсенко и начальник Военно-медицинской академии Евгений Крюков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Южная Осетия и Россия подписали соглашение о развитии программ по комплексной реабилитации бойцов СВО.
  • Его подписали посольство Республики Южная Осетия в России, Благотворительный фонд "Высокотехнологичная медицинская помощь" и Военно-медицинская академия имени С. А. Кирова.
  • Программы реабилитации будут использовать методику адаптивного картинга и помогут бойцам СВО, получившим инвалидность.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Южная Осетия и Россия на кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали соглашение о развитии программ по комплексной реабилитации бойцов специальной военной операции, сообщили в посольстве закавказской республики в Москве.
Санкт-Петербурге на площадке XXIX Петербургского Международного экономического форума подписано трехстороннее Соглашение о сотрудничестве между посольством Республики Южная Осетия в Российской Федерации, Благотворительным фондом "Высокотехнологичная медицинская помощь" и Военно-Медицинской Академией имени С.А. Кирова. Соглашение подписали чрезвычайный и полномочный посол (Южной Осетии в России) Знаур Гассиев, председатель Совета фонда Сергей Фурсенко и начальник Военно-медицинской академии Евгений Крюков", - говорится в публикации на сайте посольства.
Отмечается, сотрудничество направлено на развитие в Южной Осетии программ комплексной реабилитации получивших инвалидность бойцов СВО посредством адаптивного картинга - спортивно-психологической методике реабилитации для людей с ограниченными возможностями здоровья.
что сотрудничество направлено на развитие программ комплексной реабилитации посредством адаптивного картинга лиц с ограниченными возможностями на территории Южной Осетии. Кроме того, основными направлениями сотрудничества также являются реализация благотворительных программ и привлечение инвесторов для создания необходимых условий реабилитации.
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ПМЭФ-2026Южная ОсетияРоссияМоскваСергей Фурсенко
 
 
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