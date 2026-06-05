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Страны СНГ выработают механизм противодействия мошенничеству на сетях связи - РИА Новости, 05.06.2026
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17:56 05.06.2026
Страны СНГ выработают механизм противодействия мошенничеству на сетях связи

В СНГ подумают над единым механизмом для борьбы с мошенничеством на сетях связи

© РИА Новости / Ертай Сарбасов | Перейти в медиабанкФлаги стран-участниц СНГ
Флаги стран-участниц СНГ - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Ертай Сарбасов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ряд стран СНГ намерены выработать единый механизм для противодействия мошенничеству на сетях связи в регионе.
  • Совет операторов электросвязи и инфокоммуникаций и комиссия по регулированию телекоммуникаций РСС решили поручить рабочей группе по вопросам роуминга подготовить проект соглашения о противодействии мошенничеству.
  • Для подготовки соглашения органы РСС проведут анализ ситуации с мошенничеством на сетях связи СНГ и направят собранную информацию исполнительному комитету РСС к 20 июля.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Ряд стран СНГ намерены выработать единый механизм для противодействия мошенничеству на сетях связи в регионе, следует из документов Регионального содружества в области связи (РСС).
Совет операторов электросвязи и инфокоммуникаций и комиссия по регулированию телекоммуникаций РСС провели в четверг совместное заседание.
"Комиссия и совет решили считать целесообразным одобрить создание единого правового и технического механизма противодействия мошенничеству на сетях связи с учетом интересов операторов связи и конечных пользователей в формате межгосударственного соглашения на базе меморандума и поручить рабочей группе по вопросам роуминга подготовить проект указанного соглашения", - сказано в документе, подготовленном к заседанию.
Для подготовки соглашения органы РСС проведут анализ ситуации с мошенничеством на сетях связи СНГ: изучат статистику инцидентов, а также меры, которые принимаются для их решения, проанализируют их эффективность. Вся собранная информация должна быть направлена исполнительному комитету РСС к 20 июля.
Региональное содружество в области связи (РСС) было создано в декабре 1991 года. Россия стала полноправным членом содружества с момента его создания наряду с Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией, Монголией, Таджикистаном, Туркменией и Узбекистаном. Все перечисленные страны являются участниками СНГ.
Страны представлены в РСС министерствами цифрового развития или иными ведомствами, отвечающими за развитие связи и технологии.
Члены РСС совместно работают над развитием систем и средств связи в государствах-членах, решают такие задачи, как повышение надежности средств связи, информационной безопасности, а также эффективности управления качеством услуг электросвязи.
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