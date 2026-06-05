Страны СНГ выработают механизм противодействия мошенничеству на сетях связи

Краткий пересказ от РИА ИИ Ряд стран СНГ намерены выработать единый механизм для противодействия мошенничеству на сетях связи в регионе.

Совет операторов электросвязи и инфокоммуникаций и комиссия по регулированию телекоммуникаций РСС решили поручить рабочей группе по вопросам роуминга подготовить проект соглашения о противодействии мошенничеству.

Для подготовки соглашения органы РСС проведут анализ ситуации с мошенничеством на сетях связи СНГ и направят собранную информацию исполнительному комитету РСС к 20 июля.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Ряд стран СНГ намерены выработать единый механизм для противодействия мошенничеству на сетях связи в регионе, следует из документов Регионального содружества в области связи (РСС).

Совет операторов электросвязи и инфокоммуникаций и комиссия по регулированию телекоммуникаций РСС провели в четверг совместное заседание.

"Комиссия и совет решили считать целесообразным одобрить создание единого правового и технического механизма противодействия мошенничеству на сетях связи с учетом интересов операторов связи и конечных пользователей в формате межгосударственного соглашения на базе меморандума и поручить рабочей группе по вопросам роуминга подготовить проект указанного соглашения", - сказано в документе, подготовленном к заседанию.

Для подготовки соглашения органы РСС проведут анализ ситуации с мошенничеством на сетях связи СНГ : изучат статистику инцидентов, а также меры, которые принимаются для их решения, проанализируют их эффективность. Вся собранная информация должна быть направлена исполнительному комитету РСС к 20 июля.

Арменией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией, Монголией, Таджикистаном, Туркменией и Региональное содружество в области связи (РСС) было создано в декабре 1991 года. Россия стала полноправным членом содружества с момента его создания наряду с Азербайджаном Узбекистаном . Все перечисленные страны являются участниками СНГ.

Страны представлены в РСС министерствами цифрового развития или иными ведомствами, отвечающими за развитие связи и технологии.