Мирзиеев заявил о необходимости интеграции цифровой инфраструктуры стран

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума заявил о необходимости интеграции цифровой и производственной инфраструктуры стран Средней Азии.
- Шавкат Мирзиеев отметил растущую значимость Средней Азии и необходимость связанности качественно нового уровня.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума заявил о необходимости интеграции цифровой и производственной инфраструктуры стран Средней Азии.
В своем выступлении он отметил растущую значимость Средней Азии.
"Чтобы прочно закрепить этот набирающий силу тренд, нам остро необходима связанность качественно нового уровня. Речь идет не только о сопряжении традиционных транспортно-логитических и энергетических коридоров, но и об интеграции цифровой, платежной и производственной инфраструктуры", - сказал узбекский лидер.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.