Мирзиеев заявил о необходимости интеграции цифровой инфраструктуры стран

"Чтобы прочно закрепить этот набирающий силу тренд, нам остро необходима связанность качественно нового уровня. Речь идет не только о сопряжении традиционных транспортно-логитических и энергетических коридоров, но и об интеграции цифровой, платежной и производственной инфраструктуры", - сказал узбекский лидер.