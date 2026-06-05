Делегация США не передавала Путину посланий от Трампа, заявил Ушаков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Американская делегация на ПМЭФ не передавала посланий от Трампа Путину.
- Глава делегации США на ПМЭФ Родни Кук — человек из области культуры, с ним активно работала министр культуры России Ольга Любимова.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что американская делегация на ПМЭФ не передавала посланий президенту Владимиру Путину от американского лидера Дональда Трампа.
"Он из области культуры человек, с ним, на сколько я знаю, активно работала министр культуры наш, госпожа (Ольга) Любимова", - добавил он.
Делегация США приняла участие в ПМЭФ-2026, ее возглавляет глава Комиссии по изящным искусствам США Родни Кук, что соответствует должности главы министерства культуры в США. Ранее в беседе с РИА Новости он высоко отзывался о России, заявлял о планах провести встречу с министром культуры РФ Ольгой Любимовой и принять участие в пленарном заседании форума.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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