Делегация США не передавала Путину посланий от Трампа, заявил Ушаков

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости . Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что американская делегация на ПМЭФ не передавала посланий президенту Владимиру Путину от американского лидера Дональда Трампа.

Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.