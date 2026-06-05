Для США украинский вопрос уходит на второй план, заявил Ушаков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что США больше заняты иранским кризисом.
- По его словам, украинские дела для Вашингтона уходят на второй план.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. США больше заняты иранским кризисом, украинские дела для них уходят на второй план, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
"Может быть, американцы все-таки заняты больше иранским кризисом. И как бы наши украинские дела отходят на второй план", - сказал Ушаков журналистам на ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.