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Для США украинский вопрос уходит на второй план, заявил Ушаков - РИА Новости, 05.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
21:08 05.06.2026 (обновлено: 21:15 05.06.2026)
Для США украинский вопрос уходит на второй план, заявил Ушаков

Ушаков: США уделяют приоритетное внимание Ирану, а не Украине

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Юрий Ушаков
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Помощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что США больше заняты иранским кризисом.
  • По его словам, украинские дела для Вашингтона уходят на второй план.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. США больше заняты иранским кризисом, украинские дела для них уходят на второй план, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
"Может быть, американцы все-таки заняты больше иранским кризисом. И как бы наши украинские дела отходят на второй план", - сказал Ушаков журналистам на ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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ПМЭФ-2026В миреСШАРоссияЮрий Ушаков
 
 
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