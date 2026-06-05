В Госдуме предложили добавить в "белые списки" сайты малого бизнеса

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев предложил включать в «белые списки» интернет-ресурсы малого бизнеса.
- Гусев подчеркнул, что включение в «белые списки» малого бизнеса нужно не только предпринимателям, но и гражданам, которые регулярно пользуются локальными онлайн-сервисами.
- Депутат напомнил, что фракция «Справедливая Россия» выступила с предложением расширить представленность в «белых списках» медицинских приложений.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия") в интервью РИА Новости на ПМЭФ предложил включать в "белые списки" интернет-ресурсы малого бизнеса, в том числе сайты небольших кафе, пекарен, служб доставки и других локальных сервисов.
"Там должны быть сервисы, связанные с огромным количеством наших российских предпринимателей, у которых бизнес напрямую зависит от интернета. Например, все, что связано с питанием. Не только крупные сети и магазины, но и маленькие ребята, которые появились и выросли после пандемии, когда активно развился онлайн", - сказал Гусев.
Он отметил, что безопасность, ради которой вводятся "белые списки", важна, но подчеркнул, что включение в них малого бизнеса нужно не только предпринимателям, но и гражданам, которые регулярно пользуются локальными онлайн-сервисами. Кроме того, депутат напомнил, что ранее фракция "Справедливая Россия" выступила с предложением расширить представленность в "белых списках" медицинских приложений.
"Мы считаем, что в "белые списки" необходимо включить все медицинские сервисы. Это вопрос здоровья людей, здесь не может быть компромиссов", - отметил Гусев.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.