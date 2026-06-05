В Госдуме предложили добавить в "белые списки" сайты малого бизнеса

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия") в интервью РИА Новости на ПМЭФ предложил включать в "белые списки" интернет-ресурсы малого бизнеса, в том числе сайты небольших кафе, пекарен, служб доставки и других локальных сервисов.

"Там должны быть сервисы, связанные с огромным количеством наших российских предпринимателей, у которых бизнес напрямую зависит от интернета. Например, все, что связано с питанием. Не только крупные сети и магазины, но и маленькие ребята, которые появились и выросли после пандемии, когда активно развился онлайн", - сказал Гусев.