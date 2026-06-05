Семин отметил, что игровой стиль "ПСЖ" подходит Батракову

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Экс-главный тренер сборной России Юрий Семин заявил, что стиль игры «Пари Сен-Жермен» подходит футболисту московского «Локомотива» Алексею Батракову.
- По информации СМИ, Батраков летом может перейти в «ПСЖ», его стоимость достигла 28 миллионов евро.
- Семин считает, что если «ПСЖ» захочет купить Батракова, то сделает это.
МОСКВА, 5 июн – РИА Новости, Олег Богатов. Игровой стиль французской команды "Пари Сен-Жермен" подходит футболисту московского "Локомотива" Алексею Батракову и если руководство парижского клуба будет заинтересовано в покупке игрока, то обязательно сделает это, заявил РИА Новости экс-главный тренер сборной России Юрий Семин.
Ранее в СМИ появилась информация, что Батраков летом может перейти в "ПСЖ". В конце мая футболист подорожал в цене на 3 миллиона евро и достиг стоимости в 28 миллионов евро, по версии портала Transfermarkt. Контракт полузащитника с "железнодорожниками" рассчитан до лета 2029 года. По завершении сезона-2025/26 в его соглашении была активирована опция возможного выкупа игрока клубом из Европы.
"Дай бог, чтобы это все произошло и Батраков перешел в "ПСЖ". Если "ПСЖ" захочет, то, конечно, они его купят. И у него перед глазами будут хорошие примеры – пример (грузинского полузащитника парижан) Хвичи Кварацхелии и пример (российского вратаря команды) Матвея Сафонова. Когда-то многие говорили, что Сафонову там делать нечего, что Сафонову после первого года в клубе надо куда-то уходить. А он сделал так, как хотел и теперь все всем доказал", - сказал Семин.
"Стиль игры "Пари Сен-Жермен", на мой взгляд, подходит Алексею Батракову. Но в "ПСЖ" есть очень сильные центральные полузащитники. Ему надо ничего не бояться: если появится приглашение, то надо идти. И все у него будет хорошо", - добавил собеседник агентства.