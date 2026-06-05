Семин отметил, что игровой стиль "ПСЖ" подходит Батракову

МОСКВА, 5 июн – РИА Новости, Олег Богатов. Игровой стиль французской команды "Пари Сен-Жермен" подходит футболисту московского "Локомотива" Алексею Батракову и если руководство парижского клуба будет заинтересовано в покупке игрока, то обязательно сделает это, заявил РИА Новости экс-главный тренер сборной России Юрий Семин.

Ранее в СМИ появилась информация, что Батраков летом может перейти в "ПСЖ". В конце мая футболист подорожал в цене на 3 миллиона евро и достиг стоимости в 28 миллионов евро, по версии портала Transfermarkt. Контракт полузащитника с "железнодорожниками" рассчитан до лета 2029 года. По завершении сезона-2025/26 в его соглашении была активирована опция возможного выкупа игрока клубом из Европы.