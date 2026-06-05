Стало известно, кто станет модератором пленарного заседания ПМЭФ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Журналистка India Today Гита Мохан станет модератором пленарного заседания ПМЭФ.
- На пленарном заседании ПМЭФ будет участвовать президент России Владимир Путин.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Модератором пленарного заседания ПМЭФ с участием президента России Владимира Путина станет журналистка India Today Гита Мохан, сообщил телеканал RT.
"Модератором пленарного заседания ПМЭФ с участием президента России Владимира Путина станет журналистка India Today Гита Мохан", - говорится в сообщении на сайте телеканала.
Мохан вместе со своей коллегой Анджане Ом Кашьяп взяла интервью у Путина в декабре 2025 года в преддверии его государственного визита в Индию. После беседы Мохан назвала интервью с российским лидером великолепным.
Пленарное заседание ПМЭФ состоится в пятницу, по традиции оно станет центральным мероприятием форума. Путин выступит с большой речью, сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков. Главная часть выступления будет посвящена экономическим вопросам, как внутренним, так и международным, отмечал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Также Путин уделит внимание политическим проблемам.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.