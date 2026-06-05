Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Более 72% россиян доверяют Путину, 66,6% — одобряют его работу, показал опрос ВЦИОМ.
- На вопрос о том, за какую партию респонденты проголосовали бы на выборах в Госдуму, 32% назвали "Единую Россию".
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину доверяют 72,3% граждан РФ, 66,6% одобряют его работу, следует из результатов опроса, опубликованных на сайте Аналитического центра ВЦИОМ.
Работу российского правительства одобряют 41,4% опрошенных, не одобряют - 25,9%. При этом о доверии главе кабмина РФ Михаилу Мишустину заявили 54,6% респондентов, 23,6% сказали, что не доверяют ему.
Также россиянам предложили представить, что в следующее воскресенье в стране состоятся выборы в Государственную Думу. На вопрос о том, за какую партию они бы проголосовали, 32% назвали "Единую Россию", 11,7% - ЛДПР, 10,1% - КПРФ, 10% - партию "Новые люди", 6,1% - "Справедливую Россию". Еще 8,8% опрошенных назвали не парламентские партии.
Инициативный всероссийский опрос "Бином ВЦИОМ" проведен 25-31 мая 2026 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Методика - 50% телефонных интервью по технологии "Спутник" и 50% по маршрутной выборке. Предельная погрешность 2,5%.