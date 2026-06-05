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Писарев назвал города с лучшей поддержкой сборной России - РИА Новости Спорт, 05.06.2026
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Футбол
 
14:21 05.06.2026
Писарев назвал города с лучшей поддержкой сборной России

Писарев назвал Волгоград и Краснодар городами с лучшей поддержкой сборной России

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкНиколай Писарев
Николай Писарев - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Николай Писарев назвал Волгоград и Краснодар городами с лучшей поддержкой национальной сборной России по футболу.
  • В Волгограде и Краснодаре сборная России одержала победы в товарищеских матчах с общим счетом 14:1.
  • Ближайший матч сборная России проведет 5 июня в Волгограде против команды Буркина-Фасо.
ВОЛГОГРАД, 5 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Помощник главного тренера сборной России по футболу Николай Писарев в разговоре с РИА Новости назвал Волгоград и Краснодар городами с лучшей поддержкой национальной команды.
За последние годы сборная России провела в Волгограде три товарищеских матча, одержав в них три победы с общим счетом 14:1. В Краснодаре национальная команда сыграла дважды, также одержав две победы с общим счетом 14:1.
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"В Краснодаре и Волгограде - просто супер! Мне очень понравилась атмосфера и там, и там", - сказал Писарев, отвечая на вопрос о городах, в которых сборную поддерживают лучше всего.
Ближайший матч сборная России проведет 5 июня в Волгограде. В этот день состоится встреча с командой Буркина-Фасо. Начало игры - 20:00 мск. После игры в Волгограде подопечные Валерия Карпина проведут еще один матч - 9 июня в Калининграде состоится встреча со сборной Тринидада и Тобаго.
"Сейчас будет очень интересно посмотреть на атмосферу в Калининграде. Сборная при нынешнем тренерском штабе там еще не играла", - отметил помощник главного тренера сборной России.
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