Писарев назвал города с лучшей поддержкой сборной России

ВОЛГОГРАД, 5 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Помощник главного тренера сборной России по футболу Николай Писарев в разговоре с РИА Новости назвал Волгоград и Краснодар городами с лучшей поддержкой национальной команды.

"Сейчас будет очень интересно посмотреть на атмосферу в Калининграде. Сборная при нынешнем тренерском штабе там еще не играла", - отметил помощник главного тренера сборной России.