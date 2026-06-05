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Путин провел встречу с зампредом КНР Хань Чжэном - РИА Новости, 05.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
20:33 05.06.2026 (обновлено: 23:58 05.06.2026)
Путин провел встречу с зампредом КНР Хань Чжэном

РИА Новости: Путин встретился с зампредседателя КНР Хань Чжэном в Петербурге

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин провел встречу с заместителем председателя КНР Хань Чжэном на площадке ПМЭФ.
  • На повестке встречи — вопросы двустороннего сотрудничества, итоги недавнего визита Путина в Пекин и перспективы развития отношений России и Китая.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел отдельную встречу с заместителем председателя КНР Хань Чжэном, который стал одним из зарубежных гостей Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает корреспондент РИА Новости.
Беседа состоялась в пятницу на площадке ПМЭФ после пленарного заседания форума.
Как отмечал помощник президента России Юрий Ушаков, на повестке этой встречи - вопросы двустороннего сотрудничества. Будут обсуждаться итоги недавнего визита Путина в Пекин, а также перспективы дальнейшего развития отношений России и Китая, говорил помощник российского лидера.
Путин 19-20 мая посетил Китай с официальным визитом.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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ПМЭФ-2026ПолитикаРоссияКитайПекинВладимир ПутинЮрий Ушаков
 
 
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