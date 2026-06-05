Путин провел встречу с зампредом КНР Хань Чжэном

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Краткий пересказ от РИА ИИ Президент России Владимир Путин провел встречу с заместителем председателя КНР Хань Чжэном на площадке ПМЭФ.

На повестке встречи — вопросы двустороннего сотрудничества, итоги недавнего визита Путина в Пекин и перспективы развития отношений России и Китая.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел отдельную встречу с заместителем председателя КНР Хань Чжэном, который стал одним из зарубежных гостей Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает корреспондент РИА Новости.

Беседа состоялась в пятницу на площадке ПМЭФ после пленарного заседания форума.

Как отмечал помощник президента России Юрий Ушаков , на повестке этой встречи - вопросы двустороннего сотрудничества. Будут обсуждаться итоги недавнего визита Путина Пекин , а также перспективы дальнейшего развития отношений России и Китая , говорил помощник российского лидера.

Путин 19-20 мая посетил Китай с официальным визитом.