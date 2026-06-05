Выступление Владимира Путин на ПМЭФ-2026. Цитаты

В своем выступлении он затронул множество вопросов как внутренней, так и внешней политики: противостояние с Западом, вопросы экономики, критика России, ситуация на передовой и многие другие.

ПМЭФ проводится ежегодно начиная с 1997 года. В этом году форум проходит с 3 по 6 июня под девизом "Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему". В числе участников – более 20 тысяч человек из 130 стран мира.