Рейтинг@Mail.ru
Выступление Владимира Путин на ПМЭФ-2026. Цитаты - РИА Новости, 05.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Подготовка к ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
ПМЭФ-2026
 
22:24 05.06.2026
Выступление Владимира Путин на ПМЭФ-2026. Цитаты
Президент России Владимир Путин принял участие в пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
2026-06-05T22:24:00+03:00
true
PT6M15S

Выступление Владимира Путин на ПМЭФ-2026. Цитаты

Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Президент России Владимир Путин принял участие в пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
В своем выступлении он затронул множество вопросов как внутренней, так и внешней политики: противостояние с Западом, вопросы экономики, критика России, ситуация на передовой и многие другие.
В сессии также участвовали Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, Президент Объединенной Республики Танзании Самия Сулуху Хассан, Заместитель Председателя Китайской Народной Республики Хань Чжэн.
ПМЭФ проводится ежегодно начиная с 1997 года. В этом году форум проходит с 3 по 6 июня под девизом "Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему". В числе участников – более 20 тысяч человек из 130 стран мира.
 
ПМЭФ-2026РоссияУзбекистанВладимир ПутинШавкат МирзиеевХань ЧжэнВидео
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала