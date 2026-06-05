Путин провел на полях ПМЭФ рабочую встречу с Бегловым

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин провел рабочую встречу с Александром Бегловым.
- Встреча прошла на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает корреспондент РИА Новости.
Глава государства в эти дни находится с рабочей поездкой в Петербурге, в пятницу он выступил на пленарном заседании ПМЭФ. После этого президент отдельно побеседовал с губернатором Петербурга.
Предыдущая рабочая встреча Путина и Беглова состоялась в конце апреля, когда президент посетил северную столицу для участия в заседании Совета законодателей при Федеральном Собрании РФ. Они обсудили поддержку участников СВО и социально-экономические вопросы, в том числе развитие транспортной инфраструктуры города.