Рейтинг@Mail.ru
Путин провел на полях ПМЭФ рабочую встречу с Бегловым - РИА Новости, 05.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Подготовка к ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
ПМЭФ-2026
 
21:38 05.06.2026
Путин провел на полях ПМЭФ рабочую встречу с Бегловым

РИА Новости: Путин провел рабочую встречу с Бегловым на полях ПМЭФ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин провел рабочую встречу с Александром Бегловым.
  • Встреча прошла на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает корреспондент РИА Новости.
Глава государства в эти дни находится с рабочей поездкой в Петербурге, в пятницу он выступил на пленарном заседании ПМЭФ. После этого президент отдельно побеседовал с губернатором Петербурга.
Предыдущая рабочая встреча Путина и Беглова состоялась в конце апреля, когда президент посетил северную столицу для участия в заседании Совета законодателей при Федеральном Собрании РФ. Они обсудили поддержку участников СВО и социально-экономические вопросы, в том числе развитие транспортной инфраструктуры города.
Александр Беглов - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
Беглов рассказал о мерах безопасности к проведению ПМЭФ
3 июня, 01:54
 
ПМЭФ-2026ПолитикаСанкт-ПетербургРоссияВладимир ПутинАлександр Беглов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала