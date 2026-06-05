Путин попросил зампредседателя КНР передать привет Си Цзиньпину

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин провел встречу с заместителем председателя КНР Хань Чжэном на Петербургском международном экономическом форуме.
- Путин попросил Хань Чжэна передать привет лидеру Китая Си Цзиньпину, назвав его своим другом.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил заместителя председателя КНР Хань Чжэна передать привет лидеру Китая Си Цзиньпину, которого назвал своим другом.
Путин в пятницу провел отдельную встречу с Хань Чжэном, который стал одним из зарубежных гостей Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ),
"Хочу попросить вас передать привет моему другу, председателю КНР Си Цзиньпину, за то, что он со своей стороны принял это решение и направил вас в Россию, в Петербург", - сказал Путин.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.