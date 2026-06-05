Путин поблагодарил главу делегации США на ПМЭФ за высокую оценку Петербурга

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент России Владимир Путин поблагодарил главу делегации США на ПМЭФ Родни Кука за высокую оценку Санкт-Петербурга.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил главу делегации США на ПМЭФ, главу Комиссии по изящным искусствам США Родни Кука, признавшегося в любви к Санкт-Петербургу за высокую оценку его родного города.

"Мне тоже нравится Санкт-Петербург", - сказал Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ в ответ, а затем поблагодарил за такую оценку.

"Спасибо вам большое за такие добрые и проникновенные слова о Петербурге", - сказал российский лидер.