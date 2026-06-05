Путин поблагодарил главу делегации США на ПМЭФ за высокую оценку Петербурга

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин поблагодарил главу делегации США на ПМЭФ Родни Кука за высокую оценку Санкт-Петербурга.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил главу делегации США на ПМЭФ, главу Комиссии по изящным искусствам США Родни Кука, признавшегося в любви к Санкт-Петербургу за высокую оценку его родного города.
"Мне тоже нравится Санкт-Петербург", - сказал Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ в ответ, а затем поблагодарил за такую оценку.
"Спасибо вам большое за такие добрые и проникновенные слова о Петербурге", - сказал российский лидер.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.