Ответ Киеву, идея для Трампа, шаг к миру: что Путин предложил на ПМЭФ

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости, Татьяна Мишина. Пленарное заседание Петербургского экономического форума не обошлось без сенсаций: говоря о ситуации вокруг Украины, Владимир Путин рассказал то, что обычно не выносят на публику. Также он объяснил, как российская экономика преодолеет сложности, и сообщил хорошую новость для бизнеса. О важных и наиболее интересных заявлениях участников — в материале РИА Новости.

Горячая тема

Модератор Гита Мохан, ведущая и редактор международных новостей India Today Group, сразу извинилась перед залом: к экономике, как обещано в программе, она вернется чуть позже. Прежде всего — самый острый сюжет дня. Владимир Зеленский опубликовал открытое письмо, в котором, по выражению модератора, "напрямую угрожал" российскому президенту. Путин признался: накануне пресс-секретарь Дмитрий Песков показал ему этот текст мельком, а с утра "опять подсунул эту бумажку". Прочитал, по его словам, бегло, но достаточно, чтобы ответить публично.

Зеленский, заметил президент, обратил внимание на его возраст. "О возрасте надо думать всем, но мне представляется, что в моем возрасте и многие другие политические деятели осуществляют свои функции, некоторые постарше меня. Главное — работоспособность", — сказал Путин. Затем — про срок пребывания у власти. На это ответ простой: "На выборы надо идти". В противном случае сохранение за собой высшего государственного поста называется узурпацией. И украинская сторона ведь сама говорила о скорых выборах, напомнил российский лидер, а потом замолчала.

Путин не согласился и с тем, что гарантов нужно искать в Европе, а Дональду Трампу в этом качестве отказывают: оружие-то получать от Соединенных Штатов в Киеве готовы. Возможно, дело в том, как американский лидер "занимался воспитанием" Зеленского — указывал даже на дресс-код. "Давать все время "Рэмбо: Первую кровь", конечно, где-то может быть уместно, но не везде", — напомнил неприятную для Зеленского ситуацию в Белом доме Путин.

И перешел к главному. Предупредил: сейчас раскроет то, чего прежде никто не знал. Украинская сторона начала публичную дискуссию, пояснил президент, и это дает право говорить открыто.

Три недели назад ему позвонил один российский бизнесмен — давний знакомый. "Я ему доверяю, он порядочный", — подчеркнул Путин. Бизнесмена пригласили в Киев. Кремль, уточнил глава государства, туда его не отправлял. Тот съездил, встретился в резиденции с главой киевского режима и вернулся в Москву с новостями: "Кроме всякой шелухи, самое главное — Зеленский просил о встрече". От переговоров Россия никогда не отказывалась, напомнил президент, но "переливать из пустого в порожнее" тут не намерены — соглашений, подобных Минским, больше никто не хочет.

Самая противоречивая деталь — разговор с бизнесменом состоялся 21 мая. А 22-го числа украинские войска нанесли удар по общежитию колледжа в Луганской Народной Республике — погибли дети и подростки, там даже военных машин рядом не было. "Они просят о встрече и совершают убийства", — удивился Путин.

Кроме того, само послание Зеленского, добавил он, написано "с элементами хамства". Встречаться с ним пока нет смысла. Да и в целом обращаться надо не к Киеву, а к российским военным на линии боевого соприкосновения.

« "Вся страна смотрит на вас, гордится и надеется. Работайте, братья!" — сказал президент под аплодисменты зала.

"Мы исходим из того, что боевые действия когда-нибудь завершатся. И завершатся достижением нами поставленных целей", — заключил он.

На вопрос ведущей, является ли Трамп для Москвы тем "окном для заключения мира", поскольку американский лидер, возможно, единственный, кто реально работает ради урегулирования, Путин ответил: если бы Трампа "не надули с выборами" и он сохранил власть в 2020-м, то конфликт на Украине мог бы и не начаться.

Об экономике, США и Китае

Только после этого Гита Мохан, как и обещала, вернулась к экономике. Задала вопрос: как обеспечить стабильное будущее и привлечь инвесторов в Россию? Путин ответил, что инвесторы всегда оценивают совокупность рисков, а Россия сознательно идет на охлаждение экономики ради общей стабильности — и это приносит результат.

"Мы понимаем "крик Ярославны" из-за ключевой ставки и других сложностей, но базово Россия остается привлекательной для партнеров", — сказал президент.

Атаки украинской стороны наносят ущерб, признал он, однако крупные инвесторы рассчитывают на долгую перспективу. Базовые настройки сохраняются. "Никаких угроз экономике России нет ни сегодня, ни на ближайшую перспективу", — заключил глава государства.

Развивая экономический блок, Гита Мохан обратилась к санкциям. Путин ответил жестко: они бьют сильнее по тем, кто их вводит. "Заморозили 300 миллиардов, а у нас сейчас уже свыше 500 миллиардов, если в долларовом эквиваленте считать", — пояснил президент. Ущерб Европе, по его данным, — 1,5-2,5 триллиона евро. "Сейчас происходит переоценка вот этой ситуации", — отметил он.

Следующий вопрос — о нефти и возможной выгоде для России от разрешения США покупать российское сырье. Зависимость экономики страны от нефтегазовых доходов, напомнил президент, естественным путем снизилась: "Было 42, сейчас 23 процента". Важнее другое: цена должна оставаться сбалансированной, иначе инфляция ударит по ведущим экономикам, включая Штаты. И тут же обратил внимание Вашингтона на то, что производство сжиженного газа на Аляске с применением российских технологий обошлось бы на порядок дешевле прокладки трубопроводов.

На вопрос, не носят ли отношения Москвы и Пекина "колониальный" характер, Путин рассмеялся: "Мне даже смешно говорить на эту тему". Тут полное равноправие, подчеркнул он, а доля российского высокотехнологичного экспорта в Китай постоянно растет.

Зампред КНР Хань Чжэн, в свою очередь, добавил: сотрудничество развивается уже 30 лет, оно взаимовыгодно и не подвержено влиянию извне.



"Мы будем вместе"

Затем последовал, пожалуй, самый живой эпизод сессии. Путин неожиданно сам взял на себя роль модератора и предложил дать слово гостям из зала. Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Салман Аль Сауд поблагодарил Россию за возможность участвовать в мероприятии и торжественно произнес: "Сегодня мы переживаем множество кризисов, однако вместе преодолеваем все эти бури. Мы будем вместе, пока смерть не разлучит нас".

Микрофон поплыл дальше — к главе комиссии США по изящным искусствам Родни Куку. "Вы не застали меня врасплох", — отреагировал американец и сказал, что хотел бы передать приветствие от "хорошего друга — президента Трампа". Путин попросил направить коллеге "ответную шайбу". Кстати, хоккейный матч между сборными двух стран, о котором договаривались на самом высшем уровне, намечен на 1 июля.

Слово передали европейским гостям — члену Европейского парламента от Румынии Диане Шошоакэ. "Румынский народ вас не ненавидит", — заверила она и поприветствовала зал от имени той части Европы, "у которой еще есть мозги". Бухарест, по ее словам, не хочет поставлять оружие Украине, но, к сожалению, управляется из Брюсселя. И напомнила: однажды она сама выставила Зеленского из румынского парламента.

Наконец микрофон взяла экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль — та самая, на чьей свадьбе в 2018-м Путин был почетным гостем. Сегодня Кнайсль руководит центром G.O.R.K.I. в СПбГУ. "Спасибо вам за возможности", — поблагодарила она по-русски. Ее вопрос касался дронов: и Москва, и Киев накопили в этой сфере огромный опыт, беспилотники сейчас способны преодолевать огромные расстояния, но никакого кодекса чести, как в мировую войну, у этого вооружения нет. Что российский президент думает о нем и как ограничить его применение?

Путин ответил коротко и по существу: это новые реалии, и реакция на них должна быть соответствующей — укрепление системы ПВО, чтобы обезопасить территорию страны. "В этом направлении мы и работаем", — заверил глава государства.

Рецепт суверенитета

Вообще участники пленарного заседания много говорили об изменениях. Что-то ощущается прямо сейчас, что-то проявится через несколько десятилетий. Например, президент Танзании Самия Сулуху Хасан заявила, что к 2050 году каждый четвертый человек в мире будет африканцем. Экономика ее страны развивается, став одним из быстрорастущих инвестиционных направлений на континенте.

Аналогичная картина в Узбекистане: быстрый экономический и демографический рост. И там последовательно формируются все условия для глобальных инвестиций, заявил президент республики Шавкат Мирзиеев.

Путин тоже посвятил свою речь новому миропорядку: система, выстроенная вокруг западных финансовых центров, разрушается. Мир переживает крупнейшую структурную трансформацию за последние десятилетия, причем речь идет не о смене фазы цикла. "Происходит именно изменение самой парадигмы глобального развития", — подчеркнул президент.

Десятилетиями товары, капиталы и информация шли через узкий круг западных инфраструктурных узлов — даже торговля между двумя евразийскими странами опиралась на институты третьих государств. Система подавалась как универсальная и нейтральная, однако, "по сути, это была специально созданная система зависимости или выкачивания ресурсов". Европейские элиты, добавил Путин, провоцируют хаос и втягивают в него все новые страны.

Следующий крупный тезис — усиление БРИКС. Путин привел конкретные цифры: за последние пять лет вклад стран объединения в рост мирового ВВП достиг 49 процентов, у G7 — 18. Внутренний товарооборот БРИКС уже превысил триллион долларов в год, а доля в мировом ВВП по паритету покупательной способности — около 40 процентов (против менее чем 29 у "Большой семерки"). Обогнать G7 БРИКС удалось еще в 2020-м, и разрыв продолжает увеличиваться. Доверие к доллару и евро подорвано — в том числе из-за изъятия российских резервов, от чего пострадали обе валюты.

Российскую экономику президент охарактеризовал как сдержанную, но устойчивую — и подкрепил это набором макропоказателей. ВВП вырос в апреле на 1,3 процента; годовая инфляция, по прогнозам, не превысит 5,2; безработица — 2,2, один из самых низких показателей среди развитых стран; реальные зарплаты за пять лет увеличились на 30 процентов; госдолг — 16,4 процента ВВП, тогда как в еврозоне — 81,7 (у Греции, Италии, Франции и того хуже); доля рубля в экспортных расчетах поднялась до 65.

Из хороших новостей для предпринимателей: Путин поручил зафиксировать порог оборота по упрощенной системе налогообложения на уровне 20 миллионов рублей и обеспечить "бесшовный переход" бизнеса от малого к крупному. Правительству предстоит подготовить национальные стратегии развития автономных систем и цифровых платформ. Глава государства также подтвердил готовящийся переезд крупных госкомпаний из Москвы в регионы, в том числе РЖД, и поставил задачу повысить привлекательность российского флага для торговых судов.