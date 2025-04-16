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Франция помогла Зеленскому с письмом Трампу после перепалки, пишет Politico - РИА Новости, 16.04.2025
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15:31 16.04.2025
https://ria.ru/20250416/frantsiya-2011593858.html
Франция помогла Зеленскому с письмом Трампу после перепалки, пишет Politico
Франция помогла Зеленскому с письмом Трампу после перепалки, пишет Politico - РИА Новости, 16.04.2025
Франция помогла Зеленскому с письмом Трампу после перепалки, пишет Politico
Французские дипломаты принимали участие в подготовке письма Владимира Зеленского президенту США Дональду Трампу, которое помогло бы восстановить отношения после РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T15:31:00+03:00
2025-04-16T15:31:00+03:00
в мире
сша
франция
владимир зеленский
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Французские дипломаты принимали участие в подготовке письма Владимира Зеленского президенту США Дональду Трампу, которое помогло бы восстановить отношения после перепалки в Овальном кабинете 28 февраля, пишет газета Politico со ссылкой на французского чиновника. "Французские дипломаты выступали в качестве посредников при согласовании условий примирительного письма Зеленского Трампу", - говорится в публикации. По данным издания, дипломаты из Франции, Великобритании и Германии думали о том, как восстановить отношения между Трампом и Зеленским. Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. Позднее спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой. Вэнс позже заявил Fox News, что Зеленский не сможет вернуться в Овальный кабинет, пока отказывается обсуждать детали мирного соглашения по Украине. После этого Зеленский попытался извиниться, отметив, что сожалеет о случившемся, а также заявил, что согласен на переговоры как можно скорее. Впоследствии он продолжил рассуждать о перепалке в Белом доме и заявил, что ему "досадно", что встреча с президентом США пошла "не так".
https://ria.ru/20250416/tramp-2011519627.html
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в мире, сша, франция, владимир зеленский, дональд трамп
В мире, США, Франция, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
Франция помогла Зеленскому с письмом Трампу после перепалки, пишет Politico

Politico: Париж помог Зеленскому с письмом Трампу после перепалки в Белом доме

© AP Photo / Mystyslav ChernovДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© AP Photo / Mystyslav Chernov
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Французские дипломаты принимали участие в подготовке письма Владимира Зеленского президенту США Дональду Трампу, которое помогло бы восстановить отношения после перепалки в Овальном кабинете 28 февраля, пишет газета Politico со ссылкой на французского чиновника.
"Французские дипломаты выступали в качестве посредников при согласовании условий примирительного письма Зеленского Трампу", - говорится в публикации.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
Politico узнало о ярости Трампа из-за поступка ЕС по отношению к Зеленскому
Вчера, 10:25
По данным издания, дипломаты из Франции, Великобритании и Германии думали о том, как восстановить отношения между Трампом и Зеленским.
Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.
Позднее спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой. Вэнс позже заявил Fox News, что Зеленский не сможет вернуться в Овальный кабинет, пока отказывается обсуждать детали мирного соглашения по Украине.
После этого Зеленский попытался извиниться, отметив, что сожалеет о случившемся, а также заявил, что согласен на переговоры как можно скорее. Впоследствии он продолжил рассуждать о перепалке в Белом доме и заявил, что ему "досадно", что встреча с президентом США пошла "не так".
Вид на Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
Bloomberg: США неохотно обсуждают помощь Украине
Вчера, 10:02
 
В миреСШАФранцияВладимир ЗеленскийДональд Трамп
 
 
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