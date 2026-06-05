Зампред КНР назвал визит Путин в Пекин очень успешным

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Зампредседателя КНР Хань Чжэн заявил, что недавний визит президента РФ Владимира Путина в Китай был очень успешным.

Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.