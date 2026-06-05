Зампред КНР назвал визит Путин в Пекин очень успешным

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Зампредседателя КНР Хань Чжэн заявил, что визит президента России Владимира Путина в Китай был очень успешным.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Зампредседателя КНР Хань Чжэн заявил, что недавний визит президента РФ Владимира Путина в Китай был очень успешным.
"Как вы знаете, две недели назад президент Путин совершил очень успешный визит в Китай. Председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин провели переговоры в Пекине по развитию двусторонних отношений и взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям", - заявил он на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.
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