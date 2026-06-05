Путин призвал Зеленского идти на выборы

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"Он упомянул <...> о моем возрасте. Значит, ну что можно сказать? Конечно, о возрасте должны думать все, но мне представляется, что в моем возрасте и многие другие политические деятели осуществляют свои функции, некоторые постарше меня. Главное — это не возраст. <...> Главное — дееспособность и работоспособность", — сказал он.