Путин призвал Зеленского идти на выборы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин призвал Зеленского не бояться и идти на выборы, подчеркнув, что удержание власти вне рамок конституции называется узурпацией.
- Он указал на хамский тон письма главы киевского режима.
- По словам Путина, это создает обстановку, при которой встречаться лично с Зеленским никто не будет.
- Предложение найти вместо США "настоящих гарантов" возможных договоренностей вызвало у президента недоумение.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — РИА Новости. Владимир Путин в ответ на письмо Владимира Зеленского заявил, что надо не бояться и идти на выборы.
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"Потому что, если удерживать власть вне рамок конституции, это называется узурпацией власти, это уголовное преступление", — сказал он во время пленарного заседания ПМЭФ.
Как сообщил президент, он просмотрел обращение, но бегло.
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"Украинская сторона посчитала возможным придать нашим отношениям в этой части публичный аспект, <...> что, на мой взгляд, не очень правильно или совсем неправильно", — отметил Путин.
Президент обратил внимание на хамский тон текста.
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"Он упомянул <...> о моем возрасте. Значит, ну что можно сказать? Конечно, о возрасте должны думать все, но мне представляется, что в моем возрасте и многие другие политические деятели осуществляют свои функции, некоторые постарше меня. Главное — это не возраст. <...> Главное — дееспособность и работоспособность", — сказал он.
По его словам, таким способом Зеленский создает обстановку, при которой с ним никто не будет встречаться лично. Президент подчеркнул, что контакты на высшем уровне, на которых так настаивает глава киевского режима, допустимы только после достижения договоренностей. А выработать их должны профильные специалисты. Сейчас же во встрече смысла нет.
Предложение Зеленского найти вместо США "настоящих гарантов" возможного соглашения вызвало у Путина недоумение.
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"Оружие хотят получать из Соединенных Штатов, а вот видеть администрацию <...> и президента Трампа в качестве гарантов почему-то не хотят", — отметил он.
Обращение главы киевского режима появилось на его сайте накануне вечером. В нем Зеленский предложил начать прямой двусторонний диалог и встретиться на нейтральной территории — например, в Швейцарии, Турции или одной из стран Ближнего Востока. При этом он утверждает, что участие в переговорах должны принять как Европа, так и США.
Представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ отметил, что Путин не раз предлагал Зеленскому встретиться в российской столице, если тот хочет поговорить.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер ПМЭФ.