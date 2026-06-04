Зеленский написал Путину открытое письмо с предложением закончить конфликт

"Украина предлагает закончить войну в формате между нами и Вами", — говорится в его тексте.

Штаты же, по его утверждению, должны участвовать в процессе, чтобы определить конфигурацию новой архитектуры безопасности в регионе. На них же он возлагает ответственность по мониторингу прекращения огня.

По его словам, эти вопросы предстоит решить юристам, но Москва в любом случае найдет на Украине тех, у кого есть полномочия подписывать мирный договор. Главное при этом — политическая воля Киева и его готовность к уступкам. Россия же, со своей стороны, к компромиссам готова, если в основу диалога лягут договоренности, достигнутые с американской стороной в Анкоридже.