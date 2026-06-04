Зеленский написал Путину открытое письмо с предложением закончить конфликт

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Зеленский предложил Путину завершить конфликт в формате двусторонних переговоров.
- Он отказался ехать в Москву, предложив назначить встречу в третьей стране с участием Европы и США.
- В Кремле заявили, что видели письмо, но президент пока не успел с ним ознакомиться.
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский опубликовал на своем сайте письмо, в котором предложил президенту России Владимиру Путину завершить конфликт.
"Украина предлагает закончить войну в формате между нами и Вами", — говорится в его тексте.
Как утверждает глава киевского режима, Украина готова обменяться пленными по принципу "всех на всех" и полностью прекратить огонь на время переговоров. Ехать же для этого в Москву он отказался, предложив назначить встречу в третьей стране. При этом участие в ней, по его словам, должны принять как Европа, так и США.
"Поскольку война продолжается в Европе, нам на Украине нужны гарантии безопасности и Вы для себя хотите гарантий безопасности, логичным представляется участие тех, кто действительно может выступить гарантами", — написал Зеленский.
Штаты же, по его утверждению, должны участвовать в процессе, чтобы определить конфигурацию новой архитектуры безопасности в регионе. На них же он возлагает ответственность по мониторингу прекращения огня.
В Кремле заявили, что видели письмо Зеленского, но Путин пока не успел с ним ознакомиться. Пресс-секретарь президента напомнил, что глава государства не раз выражал готовность в любой момент встретиться в российской столице.
Ранее в четверг Путин провел встречу с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ. Он напомнил, что ровно два года назад истекли полномочия Зеленского как президента, а Россия может подписывать документы исключительно с легитимными лицами.
По его словам, эти вопросы предстоит решить юристам, но Москва в любом случае найдет на Украине тех, у кого есть полномочия подписывать мирный договор. Главное при этом — политическая воля Киева и его готовность к уступкам. Россия же, со своей стороны, к компромиссам готова, если в основу диалога лягут договоренности, достигнутые с американской стороной в Анкоридже.