Рейтинг@Mail.ru
Путин поздравил регионы, лидирующие в инвестрейтинге АСИ - РИА Новости, 05.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Подготовка к ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
ПМЭФ-2026
 
17:24 05.06.2026
Путин поздравил регионы, лидирующие в инвестрейтинге АСИ

Путин, выступая на ПМЭФ, поздравил регионы, лидирующие в инвестрейтинге АСИ

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкТрансляция пленарного заседания ПМЭФ-2026
Трансляция пленарного заседания ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Трансляция пленарного заседания ПМЭФ-2026
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин выступил на ПМЭФ и поздравил регионы, лидирующие в инвестиционном рейтинге АСИ.
  • Первое место в рейтинге разделили Москва, Республики Татарстан и Башкортостан, Нижегородская и Московская области.
  • В число лучших впервые вошли Санкт-Петербург и Сахалинская область, а высокую динамику показали Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Омская, Владимирская, Волгоградская области, Краснодарский и Приморский края.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, выступая на ПМЭФ, поздравил регионы, лидирующие в инвестиционном рейтинге Агентства стратегических инициатив (АСИ).
Презентация результатов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации прошла на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в пятницу.
«
"По традиции на полях форума подводятся итоги Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. В этом году первенство разделили Москва, Республики Татарстан и Башкортостан, Нижегородская и Московская области. Впервые в число лучших вошли Санкт-Петербург и Сахалинская область. Среди регионов, показавших самую высокую динамику, Ханты-Мансийский и Ямало- Ненецкий автономные округа, Омская, Владимирская, Волгоградская области, Краснодарский и Приморский края. Поздравляю коллег с этими результатами", - сказал Путин.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Пленарное заседание ПМЭФ с участием Путина. Онлайн-репортаж
Заседание наблюдательного совета АСИ, Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Путин назвал АСИ одним из значимых и эффективных инструментов
18 февраля, 23:18
 
ПМЭФ-2026ЭкономикаРоссияМоскваРеспублика Татарстан (Татарстан)Владимир ПутинАгентство стратегических инициатив (АСИ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала