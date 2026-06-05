Путин поздравил регионы, лидирующие в инвестрейтинге АСИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин выступил на ПМЭФ и поздравил регионы, лидирующие в инвестиционном рейтинге АСИ.
- Первое место в рейтинге разделили Москва, Республики Татарстан и Башкортостан, Нижегородская и Московская области.
- В число лучших впервые вошли Санкт-Петербург и Сахалинская область, а высокую динамику показали Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Омская, Владимирская, Волгоградская области, Краснодарский и Приморский края.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, выступая на ПМЭФ, поздравил регионы, лидирующие в инвестиционном рейтинге Агентства стратегических инициатив (АСИ).
Презентация результатов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации прошла на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в пятницу.
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"По традиции на полях форума подводятся итоги Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. В этом году первенство разделили Москва, Республики Татарстан и Башкортостан, Нижегородская и Московская области. Впервые в число лучших вошли Санкт-Петербург и Сахалинская область. Среди регионов, показавших самую высокую динамику, Ханты-Мансийский и Ямало- Ненецкий автономные округа, Омская, Владимирская, Волгоградская области, Краснодарский и Приморский края. Поздравляю коллег с этими результатами", - сказал Путин.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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