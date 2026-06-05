Путин оценил вклад стран БРИКС в рост глобального ВВП

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Почти половину ежегодного прироста глобального ВВП за последние пять лет обеспечивали страны БРИКС, а вклад "большой семерки" составил лишь 18%, сообщил президент России Владимир Путин.

Путин отметил, что при росте глобальной экономики в 2021-2025 года в среднем на 4,1% ежегодно, 2% было обеспечено странами БРИКС.