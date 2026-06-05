Путин оценил вклад стран БРИКС в рост глобального ВВП

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Почти половину ежегодного прироста глобального ВВП за последние пять лет обеспечили страны БРИКС.
- Вклад «большой семерки» в прирост глобального ВВП за этот период составил 18%.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Почти половину ежегодного прироста глобального ВВП за последние пять лет обеспечивали страны БРИКС, а вклад "большой семерки" составил лишь 18%, сообщил президент России Владимир Путин.
Путин отметил, что при росте глобальной экономики в 2021-2025 года в среднем на 4,1% ежегодно, 2% было обеспечено странами БРИКС.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран. В состав БРИКС сейчас входят десять стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Иран, ОАЭ, Индонезия и Эфиопия.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.