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Путин оценил вклад стран БРИКС в рост глобального ВВП - РИА Новости, 05.06.2026
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16:37 05.06.2026 (обновлено: 16:50 05.06.2026)
Путин оценил вклад стран БРИКС в рост глобального ВВП

Путин: почти половину роста глобального ВВП обеспечивают страны БРИКС

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Почти половину ежегодного прироста глобального ВВП за последние пять лет обеспечили страны БРИКС.
  • Вклад «большой семерки» в прирост глобального ВВП за этот период составил 18%.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Почти половину ежегодного прироста глобального ВВП за последние пять лет обеспечивали страны БРИКС, а вклад "большой семерки" составил лишь 18%, сообщил президент России Владимир Путин.
"Так, если посмотреть на динамику мирового ВВП за последние пять лет, то почти половину его ежегодного прироста - 49% - обеспечили государства БРИКС, тогда как вклад так называемой "большой семерки" оценивается в 18%", - сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ.
Путин отметил, что при росте глобальной экономики в 2021-2025 года в среднем на 4,1% ежегодно, 2% было обеспечено странами БРИКС.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран. В состав БРИКС сейчас входят десять стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Иран, ОАЭ, Индонезия и Эфиопия.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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