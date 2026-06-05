Зампредседателя КНР на ПМЭФ передал Путину послание от Си Цзиньпина

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Заместитель председателя КНР Хань Чжэн передал Владимиру Путину привет и наилучшие пожелания от председателя Си Цзиньпина.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Заместитель председателя КНР Хань Чжэн передал президенту РФ Владимиру Путину привет и наилучшие пожелания от председателя Си Цзиньпина.
"Прежде всего, хотел бы передать вам искренний привет и наилучшие пожелания от Си Цзиньпина, а также поздравляю вас с успешным проведением ПМЭФ", - сказал Хан Чжэн на встрече с Путиным на полях форума.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.