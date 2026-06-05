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На ПМЭФ представили проект "Спартакиада народов Сибири" - РИА Новости Спорт, 05.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
16:12 05.06.2026
На ПМЭФ представили проект "Спартакиада народов Сибири"

Спартакиаду народов Сибири презентовали на ПМЭФ

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Петербургского международного экономического форума на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге
Флаги с символикой Петербургского международного экономического форума на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Флаги с символикой Петербургского международного экономического форума на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Презентация проекта «Спартакиада народов Сибири» прошла на Петербургском международном экономическом форуме при участии полпреда президента РФ в СФО Анатолия Серышева.
  • Первая Спартакиада народов Сибири прошла в июне 2025 года в Кемерово, победителем стала команда Кемеровской области — Кузбасса.
  • Следующая Спартакиада народов Сибири пройдет в 2027 году в Красноярске.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Презентация проекта "Спартакиада народов Сибири" состоялась в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) при участии полпреда президента РФ в СФО Анатолия Серышева, сообщает пресс-центр аппарата полпреда.
"При поддержке полномочного представителя президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолия Серышева в рамках ХXIX Петербургского международного экономического форума на выставочном стенде "Большая Сибирь" состоялась презентация проекта "Спартакиада народов Сибири", - говорится в сообщении.
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В мероприятии приняли участие главы регионов Сибири, члены исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ "Сибирское соглашение" и другие почетные гости.
"Спартакиада народов Сибири является частью плана реализации Стратегии социально-экономического развития Сибирского федерального округа до 2035 года, утвержденной правительством РФ. Проект создан для привлечения граждан к систематическим занятиям физической культурой и спорта, популяризации здорового образа жизни и укрепления межрегиональных связей", - сообщили в аппарате полпреда.
Первая Спартакиада народов Сибири прошла в июне 2025 года в городе Кемерово. В состязаниях приняли участие более 500 спортсменов, победителем стала команда Кемеровской области – Кузбасса. Соревнования будут проводиться каждые два года в одном из регионов Сибири. Следующая спартакиада пройдёт в 2027 году в Красноярске. В ходе мероприятия Анатолий Серышев вручил кубок победителей спартакиады губернатору Кузбасса Илье Середюку.
"По мнению полпреда, проведение подобных мероприятий способствует возрождению спортивных традиций и укреплению дружеских связей между регионами. Он уверен, что благодаря совместным усилиям, Спартакиада народов Сибири станет одним из наиболее значимых и ярких событий как в округе, так и на общероссийском уровне", - добавляется в сообщении.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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ПМЭФ-2026РоссияКемеровоКемеровская областьАнатолий СерышевИлья Середюк
 
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