Краткий пересказ от РИА ИИ
- Депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер заявил, что Петербургский международный экономический форум свидетельствует о хорошем состоянии российской экономики вопреки распространенным на Западе оценкам.
- Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Петербургский международный экономический форум свидетельствует о хорошем состоянии российской экономики вопреки распространенным на Западе оценкам, заявил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер.
"Вы видите этот форум, который свидетельствует о хорошем состоянии экономики, вопреки тому, что говорят в западных странах", - сказал собеседник агентства.
Он остался очень доволен поездкой в Санкт-Петербург, где на форуме, по его словам, встретил друзей, знакомых, людей, которые приветствовали его и были любезны с ним.
"Контакты еще довольно ограничены, но я доволен", - заключил евродепутат.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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