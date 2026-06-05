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ПМЭФ говорит о хорошем состоянии российской экономики, заявил евродепутат - РИА Новости, 05.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
13:14 05.06.2026
ПМЭФ говорит о хорошем состоянии российской экономики, заявил евродепутат

Евродепутат Картайзер: ПМЭФ говорит о хорошем состоянии российской экономики

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Петербургского международного экономического форума на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге
Флаги с символикой Петербургского международного экономического форума на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Флаги с символикой Петербургского международного экономического форума на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер заявил, что Петербургский международный экономический форум свидетельствует о хорошем состоянии российской экономики вопреки распространенным на Западе оценкам.
  • Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Петербургский международный экономический форум свидетельствует о хорошем состоянии российской экономики вопреки распространенным на Западе оценкам, заявил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер.
"Вы видите этот форум, который свидетельствует о хорошем состоянии экономики, вопреки тому, что говорят в западных странах", - сказал собеседник агентства.
Он остался очень доволен поездкой в Санкт-Петербург, где на форуме, по его словам, встретил друзей, знакомых, людей, которые приветствовали его и были любезны с ним.
"Контакты еще довольно ограничены, но я доволен", - заключил евродепутат.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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ПМЭФ-2026ЭкономикаЛюксембург (округ)Санкт-ПетербургФернан Картайзер
 
 
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