Флаги с символикой Петербургского международного экономического форума на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге

Флаги с символикой Петербургского международного экономического форума на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге

ПМЭФ говорит о хорошем состоянии российской экономики, заявил евродепутат

Краткий пересказ от РИА ИИ Депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер заявил, что Петербургский международный экономический форум свидетельствует о хорошем состоянии российской экономики вопреки распространенным на Западе оценкам.

Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Петербургский международный экономический форум свидетельствует о хорошем состоянии российской экономики вопреки распространенным на Западе оценкам, заявил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер.

"Вы видите этот форум, который свидетельствует о хорошем состоянии экономики, вопреки тому, что говорят в западных странах", - сказал собеседник агентства.

Он остался очень доволен поездкой в Санкт-Петербург , где на форуме, по его словам, встретил друзей, знакомых, людей, которые приветствовали его и были любезны с ним.

"Контакты еще довольно ограничены, но я доволен", - заключил евродепутат.