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Писарев назвал матч с Египтом хорошей проверкой для сборной России - РИА Новости Спорт, 05.06.2026
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Футбол
 
12:03 05.06.2026 (обновлено: 12:09 05.06.2026)
Писарев назвал матч с Египтом хорошей проверкой для сборной России

Писарев: поражение сборной России от египтян не стало трагедией

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПомощник главного тренера сборной России Николай Писаре
Помощник главного тренера сборной России Николай Писаре - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Помощник главного тренера сборной России Николай Писаре. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Николай Писарев заявил, что поражение сборной России от сборной Египта не стало трагедией.
  • Сборная России уступила команде Египта 28 мая в Каире, завершив свою беспроигрышную серию.
  • 5 июня сборная России проведет товарищеский матч с командой Буркина-Фасо в Волгограде, а 9 июня — со сборной Тринидада и Тобаго в Калининграде.
ВОЛГОГРАД, 5 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Помощник главного тренера сборной России по футболу Николай Писарев в разговоре с РИА Новости заявил, что поражение национальной команды от участника предстоящего чемпионата мира сборной Египта не стало трагедией.
Сборная России не проигрывала в официальных товарищеских матчах с сентября 2022 года по ноябрь 2025 года. В пяти последних играх национальная команда одержала одну победу, дважды сыграв вничью и потерпев два поражения. 28 мая сборная России в Каире уступила команде Египта.
"Наша 23-матчевая беспроигрышная серия рано или поздно должна была закончиться. Никакой трагедии в этом нет. При всем уважении к Брунею и Кубе, мы все ждали более серьезных соперников, чтобы проверить себя на их фоне. Таких, как те же Чили или Египет. Контраст есть. Игра с участником чемпионата мира - это хорошая проверка для нас", - сказал Писарев.
Сборная России 5 июня в Волгограде проведет товарищеский матч с командой Буркина-Фасо. Начало игры - 20:00 мск.
После игры в Волгограде подопечные главного тренера Валерия Карпина проведут еще один матч - 9 июня в Калининграде состоится встреча со сборной Тринидада и Тобаго.
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