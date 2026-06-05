Писарев назвал матч с Египтом хорошей проверкой для сборной России

ВОЛГОГРАД, 5 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Помощник главного тренера сборной России по футболу Николай Писарев в разговоре с РИА Новости заявил, что поражение национальной команды от участника предстоящего чемпионата мира сборной Египта не стало трагедией.