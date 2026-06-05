Писарев назвал матч с Египтом хорошей проверкой для сборной России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Николай Писарев заявил, что поражение сборной России от сборной Египта не стало трагедией.
- Сборная России уступила команде Египта 28 мая в Каире, завершив свою беспроигрышную серию.
- 5 июня сборная России проведет товарищеский матч с командой Буркина-Фасо в Волгограде, а 9 июня — со сборной Тринидада и Тобаго в Калининграде.
ВОЛГОГРАД, 5 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Помощник главного тренера сборной России по футболу Николай Писарев в разговоре с РИА Новости заявил, что поражение национальной команды от участника предстоящего чемпионата мира сборной Египта не стало трагедией.
"Наша 23-матчевая беспроигрышная серия рано или поздно должна была закончиться. Никакой трагедии в этом нет. При всем уважении к Брунею и Кубе, мы все ждали более серьезных соперников, чтобы проверить себя на их фоне. Таких, как те же Чили или Египет. Контраст есть. Игра с участником чемпионата мира - это хорошая проверка для нас", - сказал Писарев.
Сборная России 5 июня в Волгограде проведет товарищеский матч с командой Буркина-Фасо. Начало игры - 20:00 мск.
После игры в Волгограде подопечные главного тренера Валерия Карпина проведут еще один матч - 9 июня в Калининграде состоится встреча со сборной Тринидада и Тобаго.