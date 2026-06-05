Путин ознакомился с письмом Зеленского, сообщил Песков

Краткий пересказ от РИА ИИ Путин ознакомился с письменным вариантом открытого обращения Зеленского, заявил Песков.

Он не стал раскрывать реакцию президента.

Эту тему так или иначе затронут на планерном заседании ПМЭФ.

С. ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — РИА Новости. Владимир Путин ознакомился с открытым письмом Владимира Зеленского, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков на полях ПМЭФ.

"Мы в ночи уже передали письменный вариант, он ознакомился, доложили и о разных реакциях мировых лидеров", — рассказал он " Известиям ".

Песков не стал раскрывать, как на письмо отреагировал сам президент. По его словам, эту тему так или иначе затронут на сегодняшнем пленарном заседании ПМЭФ.

Речь идет об обращении , которое офис главы киевского режима опубликовал накануне вечером. В нем Зеленский предложил Путину начать прямой двусторонний диалог и встретиться на нейтральной территории, например, в Швейцарии, Турции или одной из стран Ближнего Востока. При этом он утверждает, что участие в переговорах должны принять как Европа, так и США

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что направит письмо Москве по дипломатическим каналам. Однако сейчас между странами нет официальных каналов связи, уточнил Песков.

Он также напомнил, что Путин не раз предлагал Зеленскому встретиться в российской столице, если тот хочет поговорить.