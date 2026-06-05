Западный бизнес ждет выступления Путина на ПМЭФ, заявил Песков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Западный бизнес ждет выступления президента России Владимира Путина на ПМЭФ, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
- Он отметил, что западным предпринимателям важно понимать основные направления экономических, политических и других усилий России, а также приоритетные вызовы страны.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Западный бизнес, даже отсутствуя в Санкт-Петербурге, ждет выступления президента России Владимира Путина на ПМЭФ, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Главное - это интерес, который проявляет западный бизнес, а он проявляет, и даже его если его здесь нет, они все сегодня ждут выступления президента, заявления президента в ходе панельной сессии", - сказал Песков газете "Известия".
Пресс-секретарь президента добавил, что западным предпринимателям важно понимать основной вектор, куда Россия направляет свои экономические, политические и другие усилия, а также какие вызовы страна считает для себя приоритетными.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.