Новак назвал четыре драйвера роста российской экономики

- Увеличение производительности труда, технологические изменения, переориентация торговых потоков и улучшение условий для бизнеса помогут ускорить рост российской экономики, заявил Новак.
ПМЭФ-2026 принимает гостей из более чем 130 стран и территорий.
ПМЭФ-2026 принимает гостей из более чем 130 стран и территорий.
Форум проходит в формате пленарных заседаний, круглых столов, выставок, презентаций инвестиционных проектов, деловых встреч и переговоров.
Форум проходит в формате пленарных заседаний, круглых столов, выставок, презентаций инвестиционных проектов, деловых встреч и переговоров.
Форум завоевал статус ведущей мировой площадки для обсуждения ключевых вопросов глобальной экономики, обмена лучшими мировыми практиками и компетенциями ради обеспечения устойчивого развития.
Форум завоевал статус ведущей мировой площадки для обсуждения ключевых вопросов глобальной экономики, обмена лучшими мировыми практиками и компетенциями ради обеспечения устойчивого развития.
Участники форума словно соревнуются, чей стенд окажется более ярким.
Участники форума словно соревнуются, чей стенд окажется более ярким.
На стенде ВТБ гостей встречают гигантские головы классиков русской литературы в солнцезащитных очках: Пушкин, Гоголь, Достоевский и Лев Толстой.
На стенде ВТБ гостей встречают гигантские головы классиков русской литературы в солнцезащитных очках: Пушкин, Гоголь, Достоевский и Лев Толстой.
Всероссийская федерация русской тройки предлагает прокатиться на настоящей старинной пролетке.
В январе русскую тройку признали видом спорта, а теперь федерация намерена добиться признания ее национальным наследием.
Всероссийская федерация русской тройки предлагает прокатиться на настоящей старинной пролетке.
В январе русскую тройку признали видом спорта, а теперь федерация намерена добиться признания ее национальным наследием.
На стенде телеканала RT можно сыграть в боулинг с кеглями, символизирующими явления западной политики — цензуру, санкции, неоколониализм, культуру отмены и тому подобное.
На стенде телеканала RT можно сыграть в боулинг с кеглями, символизирующими явления западной политики — цензуру, санкции, неоколониализм, культуру отмены и тому подобное.
Изюминкой площадки системы международных расчетов А7, созданной при участии ПСБ, стала гигантская неваляшка.
Изюминкой площадки системы международных расчетов А7, созданной при участии ПСБ, стала гигантская неваляшка.
На стенде Московского государственного университета геодезии и картографии можно пообщаться с Кощеем Бессмертным.
На стенде Московского государственного университета геодезии и картографии можно пообщаться с Кощеем Бессмертным.
"Уралхим" не отходит от своих традиций и представил цветочное панно — в этом году оно называется "Искусство воды". Арт-объект посвящен водным видам спорта, эстетике движения и возможностям человека.
"Уралхим" не отходит от своих традиций и представил цветочное панно — в этом году оно называется "Искусство воды". Арт-объект посвящен водным видам спорта, эстетике движения и возможностям человека.
ПМЭФ — это пространство для диалога и развития деловых связей, не имеющее аналогов. Это возможность найти партнеров для развития бизнеса в России и за ее пределами, расширить круг заказчиков и поставщиков, выйти на контакт с теми, кто напрямую принимает решения, привлечь внимание потенциальных инвесторов и ведущих СМИ.
ПМЭФ — это пространство для диалога и развития деловых связей, не имеющее аналогов. Это возможность найти партнеров для развития бизнеса в России и за ее пределами, расширить круг заказчиков и поставщиков, выйти на контакт с теми, кто напрямую принимает решения, привлечь внимание потенциальных инвесторов и ведущих СМИ.
ПМЭФ-2026 принимает гостей из более чем 130 стран и территорий.
Форум проходит в формате пленарных заседаний, круглых столов, выставок, презентаций инвестиционных проектов, деловых встреч и переговоров.
Форум завоевал статус ведущей мировой площадки для обсуждения ключевых вопросов глобальной экономики, обмена лучшими мировыми практиками и компетенциями ради обеспечения устойчивого развития.
Участники форума словно соревнуются, чей стенд окажется более ярким.
На стенде ВТБ гостей встречают гигантские головы классиков русской литературы в солнцезащитных очках: Пушкин, Гоголь, Достоевский и Лев Толстой.
Всероссийская федерация русской тройки предлагает прокатиться на настоящей старинной пролетке.
В январе русскую тройку признали видом спорта, а теперь федерация намерена добиться признания ее национальным наследием.
На стенде телеканала RT можно сыграть в боулинг с кеглями, символизирующими явления западной политики — цензуру, санкции, неоколониализм, культуру отмены и тому подобное.
Изюминкой площадки системы международных расчетов А7, созданной при участии ПСБ, стала гигантская неваляшка.
На стенде Московского государственного университета геодезии и картографии можно пообщаться с Кощеем Бессмертным.
"Уралхим" не отходит от своих традиций и представил цветочное панно — в этом году оно называется "Искусство воды". Арт-объект посвящен водным видам спорта, эстетике движения и возможностям человека.
ПМЭФ — это пространство для диалога и развития деловых связей, не имеющее аналогов. Это возможность найти партнеров для развития бизнеса в России и за ее пределами, расширить круг заказчиков и поставщиков, выйти на контакт с теми, кто напрямую принимает решения, привлечь внимание потенциальных инвесторов и ведущих СМИ.