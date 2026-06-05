Новак назвал четыре драйвера роста российской экономики

ПМЭФ — это пространство для диалога и развития деловых связей, не имеющее аналогов. Это возможность найти партнеров для развития бизнеса в России и за ее пределами, расширить круг заказчиков и поставщиков, выйти на контакт с теми, кто напрямую принимает решения, привлечь внимание потенциальных инвесторов и ведущих СМИ.