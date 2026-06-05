Рейтинг@Mail.ru
Миризеев рассказал о росте совокупных доходов населения Узбекистана - РИА Новости, 05.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Подготовка к ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
ПМЭФ-2026
 
17:34 05.06.2026 (обновлено: 17:38 05.06.2026)
Миризеев рассказал о росте совокупных доходов населения Узбекистана

Миризеев: за 5 лет совокупные доходы населения Узбекистана выросли в 2,5 раза

© РИА Новости / Иван Секретарев | Перейти в медиабанкПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступает на пленарном заседании ПМЭФ-2026
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступает на пленарном заседании ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Иван Секретарев
Перейти в медиабанк
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступает на пленарном заседании ПМЭФ-2026
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • За пять лет совокупные доходы населения Узбекистана выросли в 2,5 раза, заявил президент Шавкат Мирзиеев.
  • Стратегия «Узбекистан 2030» направлена на повышение доходов населения выше среднего уровня.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. За пять лет совокупные доходы населения Узбекистана выросли в 2,5 раза, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на пленарном заседании ПМЭФ.
"Только за пять лет совокупные доходы населения (Узбекистана - ред.) выросли в 2,5 раза. Главный критерий для нас - это высокое качество жизни, достоинство человека и раскрытие потенциала каждого", - заявил Мирзиеев.
Он заявил, что достижению этой цели служит стратегия "Узбекистан 2030", к этому сроку власти страны намерены поднять доходы населения выше среднего.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступает на пленарном заседании ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
Мирзиеев рассказал, сколько россиян принял Узбекистан в прошлом году
Вчера, 17:32
Пленарное заседание ПМЭФ с участием Путина. Онлайн-репортаж
 
ПМЭФ-2026УзбекистанШавкат Мирзиеев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала