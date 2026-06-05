Миризеев рассказал о росте совокупных доходов населения Узбекистана

Краткий пересказ от РИА ИИ За пять лет совокупные доходы населения Узбекистана выросли в 2,5 раза, заявил президент Шавкат Мирзиеев.

Стратегия «Узбекистан 2030» направлена на повышение доходов населения выше среднего уровня.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. За пять лет совокупные доходы населения Узбекистана выросли в 2,5 раза, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на пленарном заседании ПМЭФ.

"Только за пять лет совокупные доходы населения ( Узбекистана - ред.) выросли в 2,5 раза. Главный критерий для нас - это высокое качество жизни, достоинство человека и раскрытие потенциала каждого", - заявил Мирзиеев

Он заявил, что достижению этой цели служит стратегия "Узбекистан 2030", к этому сроку власти страны намерены поднять доходы населения выше среднего.