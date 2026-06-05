Мирзиеев рассказал, сколько россиян принял Узбекистан в прошлом году

Краткий пересказ от РИА ИИ Узбекистан в 2025 году принял около 1 миллиона туристов из России.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил о готовности страны принять еще больше российских туристов в текущем году.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Узбекистан в 2025 году принял около 1 миллиона туристов из России, в этом году страна готова принять еще больше, заявил президент республики Шавкат Мирзиеев на пленарном заседании ПМЭФ.

"В 2025 году у нас в гостях побывали почти миллион россиян. В этом году мы готовы принять еще больше", - сказал он.