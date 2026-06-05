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"Мечта сбылась": футболист ЦСКА Данилов о дебюте в сборной России - РИА Новости Спорт, 05.06.2026
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Футбол
 
22:53 05.06.2026
"Мечта сбылась": футболист ЦСКА Данилов о дебюте в сборной России

Данилов заявил, что его мечта сбылась после дебюта за сборную России

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкКирилл Данилов
Кирилл Данилов - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Кирилл Данилов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кирилл Данилов дебютировал за сборную России в товарищеском матче против команды Буркина-Фасо.
  • Данилов заявил, что его мечта сбылась после дебюта за сборную России.
ВОЛГОГРАД, 5 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Защитник московского футбольного клуба ЦСКА Кирилл Данилов заявил, что его мечта сбылась после дебюта за сборную России.
В пятницу в Волгограде сборная России разгромила команду Буркина-Фасо со счетом 3:0 в товарищеском матче. Данилов вышел на поле на замену на 60-й минуте, дебютировав за сборную России. После игры в Волгограде команда Валерия Карпина проведет еще один товарищеский матч - 9 июня в Калининграде состоится встреча со сборной Тринидада и Тобаго.
"Круто дебютировать за сборную. Мечта сбылась. Какая мечта дальше? Посмотрим. Эмоции держу в себе. Поддержка сборной отличная. Не знаю, сыграю ли в Калининграде", - заявил Данилов журналистам.
Данилову 18 лет, воспитанник армейцев дебютировал за основную команду ЦСКА 1 марта 2026 года в матче против грозненского "Ахмата" (0:1). На его счету 15 матчей за ЦСКА в сезоне-2025/26.
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