"Мечта сбылась": футболист ЦСКА Данилов о дебюте в сборной России

ВОЛГОГРАД, 5 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Защитник московского футбольного клуба ЦСКА Кирилл Данилов заявил, что его мечта сбылась после дебюта за сборную России.

"Круто дебютировать за сборную. Мечта сбылась. Какая мечта дальше? Посмотрим. Эмоции держу в себе. Поддержка сборной отличная. Не знаю, сыграю ли в Калининграде", - заявил Данилов журналистам.