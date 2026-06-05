"Мечта сбылась": футболист ЦСКА Данилов о дебюте в сборной России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Кирилл Данилов дебютировал за сборную России в товарищеском матче против команды Буркина-Фасо.
- Данилов заявил, что его мечта сбылась после дебюта за сборную России.
ВОЛГОГРАД, 5 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Защитник московского футбольного клуба ЦСКА Кирилл Данилов заявил, что его мечта сбылась после дебюта за сборную России.
В пятницу в Волгограде сборная России разгромила команду Буркина-Фасо со счетом 3:0 в товарищеском матче. Данилов вышел на поле на замену на 60-й минуте, дебютировав за сборную России. После игры в Волгограде команда Валерия Карпина проведет еще один товарищеский матч - 9 июня в Калининграде состоится встреча со сборной Тринидада и Тобаго.
"Круто дебютировать за сборную. Мечта сбылась. Какая мечта дальше? Посмотрим. Эмоции держу в себе. Поддержка сборной отличная. Не знаю, сыграю ли в Калининграде", - заявил Данилов журналистам.