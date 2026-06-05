У российской экономики значительный запас прочности, считает Матвиенко

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что у российской экономики есть значительный запас прочности и нереализованный потенциал.
- Матвиенко отметила, что процессы, происходящие в мире, влияют и на Россию, и призвала создать условия для реализации потенциала экономики.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – РИА Новости. У российской экономики значительный запас прочности, нереализованный потенциал, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
«
"Оптимистичный прогноз, это радует, что темпы развития экономики будут восстанавливаться уже к концу этого года и в последующие годы.. Главное, что наша экономика чувствует, при всех проблемах, при всех трудностях, но у нас такой запас прочности, у нас такой потенциал нереализованный", - сказала Матвиенко журналистам на ПМЭФ после выступления президента РФ Владимира Путина.
По ее словам, не следует забывать, что Россия часть мировой экономики. Те процессы, которые происходят в мире, они, конечно же, влияют и на Россию.
"Мы все должны навалиться для того, чтобы создать условия, чтобы этот потенциал начал работать на страну", - заключила она.