Матвиенко назвала выступление Путина на ПМЭФ мощной речью лидера

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала выступление президента РФ Владимира Путина на ПМЭФ мощной речью лидера мирового уровня.
- По словам Матвиенко, выступление касалось внутренней повестки и дальнейшего экономического развития России, а также защиты малого и среднего бизнеса.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Выступление президента РФ Владимира Путина на ПМЭФ - это была мощная речь лидера мирового уровня, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
«
"Это была мощная речь лидера мирового уровня. Речь Владимира Владимировича", - сказала политик журналистам.
По ее словам, выступление президента касалась, в частности, внутренней повестки, экономического дальнейшего развития России. "И мы.. завтра начнём над этим работать", - отметила спикер СФ.
По ее словам, очень важно, что президент защитил малый и средний бизнес.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.