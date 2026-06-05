Матвиенко назвала выступление Путина на ПМЭФ мощной речью лидера

Краткий пересказ от РИА ИИ Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала выступление президента РФ Владимира Путина на ПМЭФ мощной речью лидера мирового уровня.

По словам Матвиенко, выступление касалось внутренней повестки и дальнейшего экономического развития России, а также защиты малого и среднего бизнеса.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Выступление президента РФ Владимира Путина на ПМЭФ - это была мощная речь лидера мирового уровня, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

« "Это была мощная речь лидера мирового уровня. Речь Владимира Владимировича", - сказала политик журналистам.

По ее словам, выступление президента касалась, в частности, внутренней повестки, экономического дальнейшего развития России . "И мы.. завтра начнём над этим работать", - отметила спикер СФ.

По ее словам, очень важно, что президент защитил малый и средний бизнес.