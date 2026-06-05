Рейтинг@Mail.ru
Матвиенко назвала выступление Путина на ПМЭФ мощной речью лидера - РИА Новости, 05.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Подготовка к ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
ПМЭФ-2026
 
21:21 05.06.2026
Матвиенко назвала выступление Путина на ПМЭФ мощной речью лидера

Матвиенко назвала выступление Путина на ПМЭФ мощной речью лидера мирового уровня

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала выступление президента РФ Владимира Путина на ПМЭФ мощной речью лидера мирового уровня.
  • По словам Матвиенко, выступление касалось внутренней повестки и дальнейшего экономического развития России, а также защиты малого и среднего бизнеса.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Выступление президента РФ Владимира Путина на ПМЭФ - это была мощная речь лидера мирового уровня, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
«
"Это была мощная речь лидера мирового уровня. Речь Владимира Владимировича", - сказала политик журналистам.
По ее словам, выступление президента касалась, в частности, внутренней повестки, экономического дальнейшего развития России. "И мы.. завтра начнём над этим работать", - отметила спикер СФ.
По ее словам, очень важно, что президент защитил малый и средний бизнес.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Пленарное заседание ПМЭФ с участием Путина. Онлайн-репортаж
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
Путин заявил, что в письме Зеленского есть хамские элементы
Вчера, 18:19
 
ПМЭФ-2026ПолитикаРоссияВладимир ПутинВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала