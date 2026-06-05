Братья Миранчуки вошли в стартовый состав России на матч с Буркина-Фасо

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Футболисты Алексей и Антон Миранчуки вошли в стартовый состав сборной России на товарищеский матч против команды Буркина-Фасо, сообщается на сайте национальной сборной.
Встреча пройдет в пятницу в Волгограде и начнется в 20:00.
Полностью состав российской сборной выглядит следующим образом: Александр Максименко (вратарь), Мингиян Бевеев, Виктор Мелехин, Евгений Морозов, Данил Круговой, Дмитрий Баринов, Наиль Умяров, Антон Миранчук, Алексей Миранчук (капитан), Максим Глушенков, Лечи Садулаев.