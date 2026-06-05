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Братья Миранчуки вошли в стартовый состав России на матч с Буркина-Фасо - РИА Новости Спорт, 05.06.2026
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Футбол
 
19:00 05.06.2026
Братья Миранчуки вошли в стартовый состав России на матч с Буркина-Фасо

Миранчуки выйдут с первых минут за сборную России в матче с Буркина-Фасо

© РИА Новости / Елена Руско | Перейти в медиабанкАнтон и Алексей Миранчуки
Антон и Алексей Миранчуки - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Елена Руско
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Антон и Алексей Миранчуки. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Футболисты Алексей и Антон Миранчуки вошли в стартовый состав сборной России на товарищеский матч против команды Буркина-Фасо, сообщается на сайте национальной сборной.
Встреча пройдет в пятницу в Волгограде и начнется в 20:00.
Полностью состав российской сборной выглядит следующим образом: Александр Максименко (вратарь), Мингиян Бевеев, Виктор Мелехин, Евгений Морозов, Данил Круговой, Дмитрий Баринов, Наиль Умяров, Антон Миранчук, Алексей Миранчук (капитан), Максим Глушенков, Лечи Садулаев.
28 мая сборная России со счетом 0:1 уступила сборной Египта в гостях.
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ФутболСпортРоссияБуркина-ФасоВолгоградАнтон МиранчукМингиян БевеевАлександр Максименко
 
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