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Гол Чавеса помог Мексике обыграть команду Сербии в товарищеском матче - РИА Новости Спорт, 05.06.2026
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Футбол
 
07:39 05.06.2026
Гол Чавеса помог Мексике обыграть команду Сербии в товарищеском матче

Сборная Мексики обыграла команду Сербии в товарищеском матче

© Фото : Соцсети спортсменаЛуис Чавес
Луис Чавес - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© Фото : Соцсети спортсмена
Луис Чавес. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Мексики по футболу обыграла команду Сербии в товарищеском матче со счетом 5:1.
  • В составе сборной Мексики голы забили Йохан Васкес, Рауль Хименес и Луис Чавес, также два автогола забили сербские защитники.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Сборная Мексики по футболу обыграла команду Сербии в товарищеском матче перед стартом чемпионата мира 2026 года.
Встреча в Толуке завершилась со счетом 5:1 в пользу мексиканской сборной, в составе которой голы забили Йохан Васкес (34-я минута), Рауль Хименес (57) и полузащитник московского "Динамо" Луис Чавес (90), также автоголами отметились сербские защитники Стефан Букинач (45+2) и Адем Авдич (72). За сборную Сербии гол забил Петар Станич (19).
Мексиканский защитник московского "Локомотива" Сесар Монтес вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 59-й минуте встречи.
В другом матче дня сборная Чехии обыграла команду Гватемалы со счетом 3:1.
Чемпионат мира 2026 года впервые состоится с участием 48 национальных команд и станет первым, который пройдет на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир будет продолжаться с 11 июня по 19 июля. Сборная Мексики сыграет в группе А с командами ЮАР, Южной Кореи и Чехии. Сборные Сербии и Гватемалы не смогли отобраться на турнир.
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ФутболСпортМексикаСербияЧехияЛуис ЧавесРауль ХименесСесар Монтес (24.02.1997)Динамо МоскваЛокомотив (Москва)ЧМ по футболу 2026
 
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