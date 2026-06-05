Гол Чавеса помог Мексике обыграть команду Сербии в товарищеском матче

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная Мексики по футболу обыграла команду Сербии в товарищеском матче со счетом 5:1.
- В составе сборной Мексики голы забили Йохан Васкес, Рауль Хименес и Луис Чавес, также два автогола забили сербские защитники.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Сборная Мексики по футболу обыграла команду Сербии в товарищеском матче перед стартом чемпионата мира 2026 года.
Встреча в Толуке завершилась со счетом 5:1 в пользу мексиканской сборной, в составе которой голы забили Йохан Васкес (34-я минута), Рауль Хименес (57) и полузащитник московского "Динамо" Луис Чавес (90), также автоголами отметились сербские защитники Стефан Букинач (45+2) и Адем Авдич (72). За сборную Сербии гол забил Петар Станич (19).
Мексиканский защитник московского "Локомотива" Сесар Монтес вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 59-й минуте встречи.
Чемпионат мира 2026 года впервые состоится с участием 48 национальных команд и станет первым, который пройдет на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир будет продолжаться с 11 июня по 19 июля. Сборная Мексики сыграет в группе А с командами ЮАР, Южной Кореи и Чехии. Сборные Сербии и Гватемалы не смогли отобраться на турнир.