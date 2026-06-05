Пранкер Лексус предложил создать антимошеннические кол-центры

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Пранкер Лексус (Алексей Столяров) предложил создать антимошеннические кол-центры на базе фрод-рулетки Т-Банка, заявление прозвучало на ПМЭФ на сессии "Кибермошенничество: кому платить по счетам?".
"Я бы предложил создать такую структуру, аналогичную, но противоположную украинским, как антикол-центры. Те, кто будет утилизировать вредоносный трафик, изучать новые схемы, методики общения, скрипты", – сказал Лексус во время мероприятия.
Пранкер также отметил, что к фрод-рулетке подключены операторы "Т-Мобайл" и "Билайн" и предложил присоединиться к данной инициативе Инессе Галактионовой, генеральному директору МТС, которая также была спикером сессии по кибермошенничеству. По словам Столярова, вместе с Владимиром Кузнецовым (вторым участником творческого дуэта Вован и Лексус) за три года они потратили впустую 250 часов мошенников.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером.