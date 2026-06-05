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Пранкер Лексус предложил создать антимошеннические кол-центры - РИА Новости, 05.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
14:16 05.06.2026
Пранкер Лексус предложил создать антимошеннические кол-центры

Пранкер Лексус на ПМЭФ предложил создать антимошеннические кол-центры

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПранкеры Вован и Лексус
Пранкеры Вован и Лексус - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Пранкеры Вован и Лексус. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Пранкер Лексус (Алексей Столяров) предложил создать антимошеннические кол-центры на базе фрод-рулетки Т-Банка, заявление прозвучало на ПМЭФ на сессии "Кибермошенничество: кому платить по счетам?".
"Я бы предложил создать такую структуру, аналогичную, но противоположную украинским, как антикол-центры. Те, кто будет утилизировать вредоносный трафик, изучать новые схемы, методики общения, скрипты", – сказал Лексус во время мероприятия.
Пранкер также отметил, что к фрод-рулетке подключены операторы "Т-Мобайл" и "Билайн" и предложил присоединиться к данной инициативе Инессе Галактионовой, генеральному директору МТС, которая также была спикером сессии по кибермошенничеству. По словам Столярова, вместе с Владимиром Кузнецовым (вторым участником творческого дуэта Вован и Лексус) за три года они потратили впустую 250 часов мошенников.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером.
 
ПМЭФ-2026ПМЭФАлексей Столяров (Лексус)Владимир Кузнецов (Вован)
 
 
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