Канадцу разбили лицо в кровь, русских звезд "ограбили": жара в финале НХЛ

"Каролина" обыграла "Вегас" во втором матче финала Кубка Стэнли. В составе обеих команд результативными действиями отметились российские нападающие Андрей Свечников и Иван Барбашев, которых буквально лишили исторических голов.

Финал начался с исторического гола россиянина

"Каролина Харрикейнз" и "Вегас Голден Найтс" в первом же матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги показали, что являются достойными соперниками. Обе команды в стартовой игре противостояния показали высокий темп, которого придерживались до финальной сирены матча, едва не завершившегося ярким голом российского защитника "ураганов" Александра Никишина, чей выстрел был заблокирован звездой "рыцарей" Митчем Марнером.

В то же время "Каролина" и "Вегас" допустили немалое количество ошибок. Ведь высокая результативность и обилие голов это не в последнюю очередь и про просчеты и неточности со стороны соперника. У "Голден Найтс" этих оплошностей хватило в самом дебюте встречи, когда Ник Элерс из "Харрикейнз" открыл счет уже на 25-й секунде матча. Всего же обе команды забросили на двоих девять шайб, и победителем стартовой игры серии стали "рыцари".

В составе "Вегаса" успел отличиться Иван Барбашев, который участвует в третьем в своей карьере финале Кубка Стэнли. Именно гол российского нападающего позволил "Голден Найтс" отыграться с 0:2, после чего клуб из штата Невада трижды выходил вперед и добился важной победы.

Барбашев же отметился третьей в карьере шайбой в финалах Кубка Стэнли и по числу голов в финальной серии плей-офф НХЛ сравнялся с самим Александром Овечкиным, кому в 2018 году хватило всего пять игр в рамках одной серии (как раз против "Вегаса"), чтобы оформить те же три гола и взять свой первый и пока единственный Кубок Стэнли. Больше Овечкина и Барбашева (а также Павла Буре и Игоря Ларионова, у которых тоже по три гола в финалах Кубка Стэнли) среди российских хоккеистов в финальных сериях плей-офф НХЛ забивали только Сергей Федоров и Евгений Малкин (оба — по восемь голов), Никита Кучеров (6), Владимир Тарасенко (5), а также Валерий Ничушкин, Алексей Ковалев и Сергей Брылин (все — по четыре гола).

« "Мы проделали действительно хорошую работу, сохраняли спокойствие — особенно после такого первого периода. У нас классная команда. Некоторые игроки уже выигрывали Кубок Стэнли ранее. Мы обладаем характером. Неважно, что происходит — мы сохраняем спокойствие и делаем свою работу. Дойти до финала — это огромный труд. У нас каждый год была по‑настоящему сильная команда, команда‑победитель. И со временем как‑то забываешь, насколько сложно сюда пробиться. Наши ребята проделали огромную работу, они не сдавались, сохраняли спокойствие, проявили стойкость. И мы просто продолжаем двигаться вперед", — заявил Барбашев после первого матча.

© Nathan Ray Seebeck Хоккеист "Вегас Голден Найтс" Иван Барбашев в матче против "Каролины Харрикейнз" © Nathan Ray Seebeck Хоккеист "Вегас Голден Найтс" Иван Барбашев в матче против "Каролины Харрикейнз"

Драматичная и волевая победа "Каролины"!

Иван Барбашев в своих высказываниях после первого матча также сделал интересное замечание: "Теперь мы лучше знаем, как действовать против них". Это было актуально для "Вегаса", чтобы, во-первых, не повторить ошибок, допущенных в первой игре серии, а во-вторых, обеспечить проблемами "Каролину". "Голден Найтс" во второй встрече противостояния наглядно показали, что это были не просто слова и дежурный комментарий.

В дебюте сегодняшнего матча "рыцари" действительно избежали повторения ошибок предыдущей игры и с первых минут заставили "Харрикейнз" чувствовать себя не в своей тарелке, несмотря на то, что встреча прошла на площадке "ураганов" в Роли, где каждой команде-гостю приходится очень трудно. "Вегас" не просто справился со стартовым натиском и давлением "Каролины", а вообще нивелировал его и вынуждал хозяев льда допускать много потерь. Тот факт, что "Кейнз" пробросились на первой же смене, в данной связи был показателен, равно как и выражение лица недоумевающего Рода Бриндамора.

© REUTERS / James Guillory Хоккеист "Вегас Голден Найтс" Брейден Макнэбб получил травму © REUTERS / James Guillory Хоккеист "Вегас Голден Найтс" Брейден Макнэбб получил травму

Впрочем, к середине первого периода "Каролина" смогла исправить ситуацию и приступила к любимому занятию — постоянному давлению и прессингу с максимальной нагрузкой на чужие ворота. Хоккеистам "Вегаса" буквально пришлось терпеть, а в некоторых случаях даже страдать. Особенно это ощутил на себе Брэйден Макнэбб, который лицом поймал шайбу после мощного выстрела Ника Элерса от синей линии.

© REUTERS / Nathan Ray Seebeck Хоккеист "Вегас Голден Найтс" Брейден Макнэбб получил травму © REUTERS / Nathan Ray Seebeck Хоккеист "Вегас Голден Найтс" Брейден Макнэбб получил травму

Попадание снарядом в лицо было точнейшим, но чрезвычайно болезненным для ведущего защитника "Голден Найтс". Сразу после удара Макнэбб схватился за окровавленное лицо и быстро покинул площадку, убежав в раздевалку, где ему оказали первую помощь. На этом матч для лидера "Вегаса" был досрочно завершен — канадца вскоре увезли в больницу.

Одноклубники Макнэбба поддержали своего товарища и сделали все, чтобы его жертва не была напрасной. Через несколько мгновений после этого неприятного эпизода "рыцари" открыли счет. Выдержав несколько волн атаки "Каролины", "Вегас" отпустил пружину: Митч Марнер после очередного блокированного броска подхватил шайбу у правого борта в своей зоне и технично "навесил", выведя Бретта Хаудена в контратаку по центру. Лучший снайпер этого розыгрыша плей-офф подтвердил свое звание и, выиграв единоборство у Шона Уокера, вышел один на один с Фредериком Андерсеном и реализовал свой момент. Для "Вегаса" этот бросок Хаудена стал всего лишь вторым в створ с начала матча.

Для "Каролины" этот гол стал ударом. У "Харрикейнз" вдруг все посыпалось из рук, хотя чуть ли не сразу же после пропущенной шайбы у них был отличный шанс оперативно отыграться, когда Андрей Свечников будто наверняка бросал с пятака. Однако российского нападающего "ураганов" буквально обокрали! Голкипер "Вегаса" Картер Харт уже был отыгран и в рамках эпизода потерял ворота, однако на помощь ему успел защитник Дилан Коглан, поймавший шайбу на себя. Сыграть на добивании точно Свечникову не удалось — шайба пролетела выше ворот, и на этот шанс был упущен.

В остальном у "Кейнз" игра откровенно не шла. Это особенно бросалось в глаза как при действиях первых двух атакующих троек, так и при игре в большинстве. Обе попытки "Каролины" в первом периоде реализовать "лишнего" не просто не увенчались успехом, но и прошли настолько незаметно, будто никакого численного преимущества у подопечных Бриндамора вообще не было.

"Вегас" действовал очень уверенно и убедительно. Когда "Каролина" владела шайбой в атаке, "Голден Найтс" спокойно оборонялись и не давали сопернику создать что-то действительно опасное у владений Харта. Сыграв в отборе или на перехвате, а также дождавшись необязательных ошибок от "ураганов", коих было немало, банда Джона Тортореллы быстро переключалась в режим нападения и тут же разжимали тиски.

Во втором периоде "Каролина" оказала "Вегасу" услугу и суммарно на четыре минуты оставила себя в меньшинстве. И пусть при игре "4 на 5" "Харрикейнз" действовали образцово, но силы на меньшинство потратили. Это повлияло на результат после удаления К'Андре Миллер ближе к середине матча. Его штраф "Кейнз" формально отстояли, но едва Миллер выбежал со скамейки штрафников, гости соорудили второй гол.

© REUTERS / Nathan Ray Seebeck Эпизод матча "Каролина Харрикейнз" - "Вегас Голден Найтс" © REUTERS / Nathan Ray Seebeck Эпизод матча "Каролина Харрикейнз" - "Вегас Голден Найтс"

Иван Барбашев здорово увидел подключение Хаудена и, стянув на себя двух игроков "Каролины" — в том числе Александра Никишина, — отрезал их одной передачей и вывел Хаудена на ворота. Канадский нападающий оттеснил Джейккоба Славина и снова переиграл Андерсена в ближнем бою. Для Хаудена этот гол стал 13-м в текущем розыгрыше плей-офф. Таким образом, за 18 матчей Кубка Стэнли-2026 он забросил больше шайб, чем за 58 игр регулярного чемпионата (12).

При такой игре "Каролины" 0:2 на табло после 50 минут матча выглядели приговором для клуба из Роли. Подопечные Бриндамора пытались перевернуть ход встречи, но их действия в атаке ограничивались либо постоянными набросами на пятак, либо поиском успеха в индивидуальных действиях. Но "ураганам" не хватало чего-то альтернативного и креативного. Именно такой прием все же привел к голу.

Лучший снайпер "Каролины" Логан Стэнковен, который в первом матче серии против "Вегаса" остался без результативных действий, вовремя продемонстрировал свои лидерские качества и, заложив вираж из-за ворот Картера Харта, буквально закопал шайбу в ворота. Этот гол взбодрил хозяев площадки и буквально оживил всю арену в Роли, которая моментально оказалась максимально наэлектризованной.

© REUTERS / Nathan Ray Seebeck Хоккеисты "Каролины Харрикейнз" празднуют гол © REUTERS / Nathan Ray Seebeck Хоккеисты "Каролины Харрикейнз" празднуют гол

Подопечные Бриндамора подхватили этот заряд и направили все эмоции в нужное русло. Спустя всего лишь две минуты "Кейнз" сравняли счет: Уильям Каррье не без труда вошел в зону, избежав офсайда, и, выиграв единоборство, переправил шайбу налево на Марка Янковски. Тот продвинулся вперед и мощным кистевым броском "влепил" шайбу под перекладину — Харт остался не у дел, 2:2.

Этот камбэк "Каролины" оказался лишь верхушкой айсберга. В одной из следующих атак "Вегас" отправил шайбу в ворота. Иван Барбашев здорово зацепился за шайбу, убежал за ворота и, выкатившись на, казалось, пустой угол, попытался отправить снаряд именно туда. Однако Андерсен выступил против этой затеи и, распластавшись вдоль ворот, отразил два подряд броска от российского нападающего "Голден Найтс". Барбашев применил третью попытку затолкать шайбу в ворота и своей цели добился, но арбитр у ворот тут же развел руками в стороны и сигнализировал, что гола не было.

Барбашев был не согласен с этим вердиктом. Не согласился с этим и Джон Торторелла. Главный тренер "Вегаса" взял запрос, выразив мнение, что гол был чистым. Судьи, посмотрев видеоповтор эпизода, оставили свое решение в силе. Похоже, в момент толкучки у ворот "Каролины", когда Барбашев с третьей попытки старался затолкать шайбу в ворота, россиянин ударил Андерсену по ловушке, после чего снаряд все-таки пересек линию.

Этот запрос стоил "Вегасу" одного игрока: "Голден Найтс" получили малый штраф за затяжку времени и остались вчетвером. И если ранее "Каролина" при игре с численным преимуществом не представляла команде Тортореллы угрозы, то на таком мощном эмоциональном подъеме "Кейнз" решили, что обязаны добиться желаемого. И им это удалось.

Хозяева расставились в чужой зоне, и Шейн Гостисбер после небольшого перепаса с Андреем Свечниковым бросил в сторону ворот, перед которыми находились два игрока "Каролины". Джордан Стаал наилучшим образом отреагировал на этот наброс и подправил шайбу в ворота. Но на радостных эмоциях хозяева площадки забыли о дисциплине.

Буквально через минуту уже "Харрикейнз" остались в меньшинстве после того, как Джексон Блейк зачем-то сфолил на Иване Барбашеве. "Вегас" использовал эту возможность и перешел на формат игры "6 на 4", заменив вратаря на полевого игрока. И пусть в полноценном большинстве им забить не удалось, но на исходе этой двухминутки "рыцари" все-таки отправили шайбу в сетку. Барбашев и Дорофеев здорово отборолись за шайбу у борта и сохранили ее в зоне атаки, после чего Митч Марнер набросил на пятак, где Марк Стоун выиграл борьбу вообще у всех и переиграл Андерсена. 3:3 — матч перешел в овертайм.

Для обеих команд игра за пределами основного времени в этом плей-офф до сегодняшнего дня была максимально успешной: "Каролина" выиграла все пять матчей, которые завершились в овертайме, "Вегас" выиграл три из трех. Эту удачную серию сегодня было суждено прервать именно "рыцарям".

Герой первого матча финальной серии Томаш Гертл схватил малый штраф за подножку в начале овертайма, и "Каролина" за свой шанс вцепилась мертвой хваткой. В очередной раз непосредственное участие в голевой атаке принял Гостисбер, но теперь он не стал бросать издали, а отпасовал в район левого круга вбрасывания, где передачу ждал Сет Джарвис. Мощным щелчком в касание форвард "Харрикейнз" отправил снаряд точно в сетку и принес своей команде важную победу.

4:3 ОТ — "Каролина" добыла волевую победу в ярком и драматичном матче и сравняла счет в серии. Противостояние переезжает в Парадайс, но совершенно точно еще вернется в Роли.