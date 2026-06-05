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Передача Свечникова помогла "Каролине" победить в матче финала Кубка Стэнли - РИА Новости Спорт, 05.06.2026
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Хоккей
 
06:32 05.06.2026 (обновлено: 07:04 05.06.2026)
Передача Свечникова помогла "Каролине" победить в матче финала Кубка Стэнли

Пас Свечникова помог "Каролине" обыграть "Вегас" и сравнять счет в финале НХЛ

© REUTERS / Nathan Ray SeebeckХоккеисты "Каролины Харрикейнз" празднуют гол
Хоккеисты Каролины Харрикейнз празднуют гол - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© REUTERS / Nathan Ray Seebeck
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Хоккеисты "Каролины Харрикейнз" обыграли "Вегас Голден Найтс" во втором матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
05 июня 2026 • начало в 03:00
Закончен в OT
Каролина
4 : 3
Вегас
50:20 • Логан Станковен
52:46 • Марк Янковски
(Уильям Каррьер, Эрик Робинсон)
55:25 • Джордан Стаал
(Шейн Гостисбеер, Андрей Свечников)
63:56 • Сет Джарвис
(Шейн Гостисбеер, Себастьян Ахо)
13:33 • Бретт Хауден
(Митчелл Марнер)
27:23 • Бретт Хауден
(Иван Барбашев, Ноа Ханифин)
58:39 • Марк Стоун
(Митчелл Марнер, Томаш Гертл)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча, которая состоялась в Роли, завершилась победой хозяев площадки в овертайме со счетом 4:3 (0:1, 0:1, 3:1, 1:0). В составе "Каролины" шайбы в основное время матча забросили Логан Стэнковен (51-я минута), Марк Янковски (53) и Джордан Стаал (56). Автором победного гола в овертайме стал Сет Джарвис (64). У гостей отличились Бретт Хауден (14, 28) и Марк Стоун (59).
Российский нападающий "Каролины" Андрей Свечников отметился голевой передачей. Защитник "Харрикейнз" Александр Никишин нанес один бросок в створ ворот и применил один силовой прием. Форвард "Вегаса" Иван Барбашев отличился результативным пасом. Нападающий "Голден Найтс" Павел Дорофеев один раз бросил в створ и очков не набрал.
Счет в серии до четырех побед в финале Кубка Стэнли-2026 стал равным — 1-1. Третий матч противостояния пройдет в Парадайсе в ночь на 7 июня по московскому времени.
Хоккеисты Каролины Харрикейнз празднуют гол - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
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ХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)Кубок СтэнлиКаролина ХаррикейнзВегас Голден НайтсАндрей СвечниковИван БарбашевПавел Дорофеев (хоккей)Александр Никишин
 
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