Передача Свечникова помогла "Каролине" победить в матче финала Кубка Стэнли

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Хоккеисты "Каролины Харрикейнз" обыграли "Вегас Голден Найтс" во втором матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
05 июня 2026 • начало в 03:00
Закончен в OT
50:20 • Логан Станковен
52:46 • Марк Янковски
55:25 • Джордан Стаал
63:56 • Сет Джарвис
13:33 • Бретт Хауден
27:23 • Бретт Хауден
58:39 • Марк Стоун
Встреча, которая состоялась в Роли, завершилась победой хозяев площадки в овертайме со счетом 4:3 (0:1, 0:1, 3:1, 1:0). В составе "Каролины" шайбы в основное время матча забросили Логан Стэнковен (51-я минута), Марк Янковски (53) и Джордан Стаал (56). Автором победного гола в овертайме стал Сет Джарвис (64). У гостей отличились Бретт Хауден (14, 28) и Марк Стоун (59).
Российский нападающий "Каролины" Андрей Свечников отметился голевой передачей. Защитник "Харрикейнз" Александр Никишин нанес один бросок в створ ворот и применил один силовой прием. Форвард "Вегаса" Иван Барбашев отличился результативным пасом. Нападающий "Голден Найтс" Павел Дорофеев один раз бросил в створ и очков не набрал.
Счет в серии до четырех побед в финале Кубка Стэнли-2026 стал равным — 1-1. Третий матч противостояния пройдет в Парадайсе в ночь на 7 июня по московскому времени.