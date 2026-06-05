Передача Свечникова помогла "Каролине" победить в матче финала Кубка Стэнли

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Хоккеисты "Каролины Харрикейнз" обыграли "Вегас Голден Найтс" во втором матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась в Роли, завершилась победой хозяев площадки в овертайме со счетом 4:3 (0:1, 0:1, 3:1, 1:0). В составе "Каролины" шайбы в основное время матча забросили Логан Стэнковен (51-я минута), Марк Янковски (53) и Джордан Стаал (56). Автором победного гола в овертайме стал Сет Джарвис (64). У гостей отличились Бретт Хауден (14, 28) и Марк Стоун (59).

Российский нападающий "Каролины" Андрей Свечников отметился голевой передачей. Защитник "Харрикейнз" Александр Никишин нанес один бросок в створ ворот и применил один силовой прием. Форвард "Вегаса" Иван Барбашев отличился результативным пасом. Нападающий "Голден Найтс" Павел Дорофеев один раз бросил в створ и очков не набрал.