Победителей конкурса студенческих проектов "Инносоциум" наградили на ПМЭФ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Награды победителям VIII Всероссийского конкурса студенческих социальных проектов "Инносоциум" вручили на Петербургском международном экономическом форуме, конкурс проходил при поддержке Совета Федерации.

Конкурс, цель которого - привлечь внимание молодежи к актуальным социальным проблемам и стимулировать поиск идей для их решения, стартовал в сентябре 2025 года. На него поступили 1 382 заявки из 83 регионов. Студенты соревновались в семи номинациях - "Активное долголетие", "Женское лидерство", "Инклюзивное общество", "Развитие территорий", "Душа России: сохранение культуры и традиций", "Охрана дикой природы и защита редких видов животных", "Окружающая среда: экологические инновации для будущего".

Экспертное жюри в апреле определило семь победителей. Кроме того, был определен получатель специального гранта от бизнес-ресурса "Аномалия". Авторы лучших проектов получили гранты в размере 400 000 рублей и право на поездку на ПМЭФ.

Совет Федерации традиционно выступил партнером в номинации "Активное долголетие". Победителем в ней стала Дарья Капелькина из Белгородского государственного аграрного университета им. В.Я. Горина с проектом "#Без_обмана_и_одиночества_65+". Награду ей вручила глава Совета Евразийского женского форума, сенатор Галина Карелова.

« "Конкурс еще раз подтвердил — наша молодежь разделяет идеи добра, милосердия, соучастия и помощи. Она готова воплощать их в жизнь. Прекрасно, что "Инносоциум" дает такую возможность. Поздравляю победителей и от души желаю, чтобы все их проекты были реализованы, востребованы и получили свое продолжение", - сказала Карелова.

Победителями также стали: Юлия Данилюк из Новосибирска (номинация "Женское лидерство"), Полина Махотина из Казани (Номинация "Инклюзивное общество"), которая также стала обладателем специального приза партнера конкурса, Глеб Гераськин из Москвы (номинация "Развитие территорий"), Алексей Звездилин из Волгограда (номинация "Душа России: сохранение культуры и традиций"), Тимофей Марачев (номинация "Охрана дикой природы и защита редких видов животных"); Матвей Юрьев из Томска (Номинация "Окружающая среда: экологические инновации для будущего").

"Главный итог конкурса — рост его популярности. В VIII сезоне участвовало рекордное число вузов - 396 из 83 регионов. Это на 30% больше, чем в прошлом году. Это означает, что растет число социально ответственных, неравнодушных и активных молодых людей. Они и определят наше будущее", - сказала Карелова.