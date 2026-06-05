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В ОП предложили переводить многодетных родителей на гибкий график работы - РИА Новости, 05.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
03:48 05.06.2026 (обновлено: 10:14 05.06.2026)
В ОП предложили переводить многодетных родителей на гибкий график работы

Гриб предложил переводить многодетных родителей на гибкий график работы

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСотрудница в офисе
Сотрудница в офисе - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб предложил закрепить за родителями право на гибкий график работы летом.
  • Эта мера особенно актуальна для многодетных семей в период летних каникул, когда школы и детские сады не работают.
  • Гриб считает необходимым закрепить право на гибкий график в трудовом законодательстве.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Многодетных родителей необходимо переводить на гибкий график работы во время летних каникул школьников, так как не у всех есть возможность присматривать за детьми, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ-2026 заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.
"Обязательно стоит закрепить за родителями право на гибкий график работы летом. В первую очередь, это стоит делать однозначно для многодетных семей. Я предлагаю эту норму закрепить законодательно", - сказал Гриб.
По его словам, такая мера особенно актуальна в период летних каникул, когда школы и детские сады не работают, а возможность организовать присмотр за детьми есть далеко не у всех семей.
Гриб отметил, что путевки в детские лагеря зачастую позволяют занять ребенка лишь на часть лета, при этом не каждая семья может рассчитывать на помощь бабушек и дедушек.
"Дети иногда, получается, предоставлены сами себе, если родители на работе. Это очень важный аспект, который нельзя игнорировать. И я считаю, что здесь, конечно, нужно закрепить в трудовом законодательстве право на гибкий график", - добавил Гриб.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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