Краткий пересказ от РИА ИИ Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб предложил закрепить за родителями право на гибкий график работы летом.

Эта мера особенно актуальна для многодетных семей в период летних каникул, когда школы и детские сады не работают.

Гриб считает необходимым закрепить право на гибкий график в трудовом законодательстве.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Многодетных родителей необходимо переводить на гибкий график работы во время летних каникул школьников, так как не у всех есть возможность присматривать за детьми, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ-2026 заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.

"Обязательно стоит закрепить за родителями право на гибкий график работы летом. В первую очередь, это стоит делать однозначно для многодетных семей. Я предлагаю эту норму закрепить законодательно", - сказал Гриб

По его словам, такая мера особенно актуальна в период летних каникул, когда школы и детские сады не работают, а возможность организовать присмотр за детьми есть далеко не у всех семей.

Гриб отметил, что путевки в детские лагеря зачастую позволяют занять ребенка лишь на часть лета, при этом не каждая семья может рассчитывать на помощь бабушек и дедушек.

"Дети иногда, получается, предоставлены сами себе, если родители на работе. Это очень важный аспект, который нельзя игнорировать. И я считаю, что здесь, конечно, нужно закрепить в трудовом законодательстве право на гибкий график", - добавил Гриб.