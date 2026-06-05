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Ямаль стал самым дорогим футболистом Ла Лиги - РИА Новости Спорт, 05.06.2026
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Футбол
 
14:37 05.06.2026
Ямаль стал самым дорогим футболистом Ла Лиги

Ямаль стал самым дорогим футболистом Ла Лиги, Мбаппе подешевел на 20 млн евро

© Соцсети ФК "Барселона"Ламин Ямаль
Ламин Ямаль - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© Соцсети ФК "Барселона"
Ламин Ямаль. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ламин Ямаль стал единоличным лидером в списке самых дорогостоящих футболистов чемпионата Испании, его оценивают в 200 миллионов евро.
  • Стоимость Килиана Мбаппе упала до 180 миллионов евро, он больше не делит первое место с Ямалем.
  • Российский полузащитник Арсен Захарян упал в цене с 10 до 9 миллионов евро.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Нападающий "Барселоны" Ламин Ямаль стал единоличным лидером в списке самых дорогостоящих футболистов чемпионата Испании, согласно обновлению на портале Transfermarkt.
Редакторы портала продолжают оценивать 18-летнего вингера каталонцев в 200 миллионов евро. Ранее Ямаль делил первое место с нападающим "Реала" Килианом Мбаппе, теперь стоимость француза упала до 180 млн. На третьей строчке списка располагается полузащитник "Барселоны" Педри, стоимость которого все так же оценивают в 150 млн.
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Далее в списке идут упавшие в цене на 10 млн нападающий и полузащитник "Реала" Винисиус Жуниор (140 млн) и Джуд Беллингем (130 млн), полузащитник "Барселоны" Фермин Лопес (100 млн), прибавивший в стоимости 10 млн форвард "Атлетико" Хулиан Альварес (100 млн), полузащитники "Реала" Арда Гюлер и Федерико Вальверде (по 90 млн), последний подешевел на 30 млн евро, что стало наихудшим результатом в чемпионате. Десятку среди игроков Ла Лиги замкнул защитник каталонского клуба Пау Кубарси (80 млн).
Российский полузащитник "Реал Сосьедад" Арсен Захарян упал в цене с 10 до 9 млн евро. В прошедшем сезоне воспитанник московского "Динамо" провел 21 матч, забив один гол и пропустив большую часть игр из-за повреждений.
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