Опрос показал, как россияне оценивают работу Путина

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Большинство россиян (74%) положительно оценивают работу Владимира Путина на посту президента России и доверяют ему.
- Почти половина граждан РФ (47%) уверены, что российское правительство работает скорее хорошо, а работу Михаила Мишустина положительно оценивают 53% граждан.
- Если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье, 38% россиян проголосовали бы за «Единую Россию».
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Большинство россиян (74%) положительно оценивают работу Владимира Путина на посту президента России, 74% доверяют главе государства, следует из результатов опроса Фонда "Общественное мнение", опубликованных на его сайте.
Согласно результатам опроса, почти половина граждан РФ (47%) уверены, что российское правительство работает скорее хорошо, 31% россиян скорее недовольны работой кабмина. Работу главы правительства РФ Михаила Мишустина положительно оценивают 53% граждан, 15% придерживаются противоположного мнения.
Россиянам также предложили представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Госдуму. Четверо из десяти (38%) россиян сказали, что проголосовали бы за "Единую Россию", 9% - за КПРФ, 8% отдали бы голоса за ЛДПР, 7% - за "Новых людей" и 3% - за "Справедливую Россию".
Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен 29-31 мая 2026 года среди 1,5 тысячи респондентов старше 18 лет из 97 населенных пунктов в 51 субъекте РФ. Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Погрешность не превышает 3,6%.