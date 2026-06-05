Глава Всемирной конфедерации этноспорта оценил систему МОК

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Билал Эрдоган заявил, что система МОК недемократична и представляет собой клубную систему, не обеспечивающую баланс мнений.
- Эрдоган отметил доминирование западных точек зрения в МОК и указал на двойные стандарты в принятии решений.
- Билал Эрдоган призвал к расширению олимпийской программы и включению различных видов борьбы, а также к деполитизации МОК.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Глава Всемирной конфедерации этноспорта Билал Эрдоган заявил, что система Международного олимпийского комитета (МОК) является недемократичной, назвав ее клубной системой, которая не может обеспечить баланса мнений.
"Мы считаем, что система МОК недемократична, это клубная система, она не обеспечивает баланс мнений. Западные точки зрения доминируют, а многие страны не могут организовывать спортивные соревнования на таком уровне, как это делают западные страны. Спорт должен объединять, давать способ выражения молодым людям, но мы видим двойные стандарты, доминируют те, кто имеет власть, они доминируют в МОК, влияют на принятие решений. Россия отстранена, но когда мы спрашиваем, почему Израиль не отстранен, нет ответа на это. Спорные вопросы необходимо решать в ближайшее время, чтобы решать и другие конфликты, как культурные, так и социальные", - заявил Эрдоган в рамках сессии "Будущее олимпийского движения: вызовы и перспективы" на полях ПМЭФ.
"Мы должны расширять олимпийскую программу, включать различные виды борьбы, их должно быть более 20, с моей точки зрения, чтобы это были полноценные соревнования. МОК не должен быть политизирован и не должно быть двойных стандартов. В этноспорте мы стараемся привлекать молодежь. Положительные результаты достигаются в диалоге между нациями, и военные конфликты устраняются именно таким методом. Я высоко ценю интерес президента Путина к спорту, а также интерес ОКР, всех приглашаю принять участия в ноябре в международных соревнованиях по этноспорту в Турции. Надеюсь, спорт будет укреплять мир, позволит молодым людям проявить свои лучшие качества", - добавил Эрдоган.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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