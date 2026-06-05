Глава Всемирной конфедерации этноспорта оценил систему МОК

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Глава Всемирной конфедерации этноспорта Билал Эрдоган заявил, что система Международного олимпийского комитета (МОК) является недемократичной, назвав ее клубной системой, которая не может обеспечить баланса мнений.