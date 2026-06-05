Львова-Белова дала совет школьникам и их родителям в период сдачи ЕГЭ

Краткий пересказ от РИА ИИ Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова отметила, что родители должны морально готовить детей к экзаменам ЕГЭ и ОГЭ.

В этом году в России введены изменения в процедуру сдачи ЕГЭ и ОГЭ, направленные на снижение психологического давления на школьников.

Львова-Белова сообщила, что в этом году не получала обращений о серьезных нарушениях на экзаменах.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в разговоре с РИА Новости на ПМЭФ отметила, что выпускники, сдающие ЕГЭ и ОГЭ, должны понимать, что жизнь на этом этапе не заканчивается, а родители должны морально готовить детей к экзаменам.

"Я хочу, чтобы и родители, и школьники понимали, что жизнь на этом не заканчивается, потому что есть ощущение, что вначале к этому готовятся, как будто это все, последняя жизненная точка, и потом страдают от того, что ожидания были завышены и они не реализовались", - сказала детский омбудсмен.

Львова-Белова отметила, что нарушения бывают каждый год - "это человеческий фактор", однако в этом году был учтен опыт сдачи ЕГЭ и ОГЭ прошлых лет, сейчас в России довольно "щадящий" режим, который позволит большому количеству детей сдать экзамены благополучно.

"Во-первых, изменения касаются допуска на место сдачи, то есть это все без ручного осмотра, как ранее было. Мы стараемся сохранить психологический климат в школах, чтобы не было никакого давления, вот этот ажиотаж снизить. У меня сын в этом году сдает ОГЭ, и я вижу, как он волнуется", - добавила она.

По словам уполномоченного, в этом году она не получала обращений о серьезных нарушениях на экзаменах, а поступившие в небольшом количестве обращения в основном касались проблем со сдачей, опозданиями и несвоевременной подачей документов.

"Но важно, чтобы мы и в семье готовили детей: все, что ты мог, ты сделал во время подготовки, занятий с педагогами, прохождения вопросов, ответов на вопросы, дальше ты идешь, уже показываешь свои знания, все возможно, можно пересдать, у тебя будет такая возможность", - подчеркнула Львова-Белова.