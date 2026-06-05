Губернатор Самарской области назвал Дзюбу героем российского футбола

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил РИА Новости в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), что нападающий Артем Дзюба, недавно покинувший тольяттинский "Акрон", является легендой и героем российского футбола, и в регионе всегда будут рады его возвращению.

"А Дзюбу всегда ждем, потому что он действительно легенда, герой нашего российского футбола. И мы очень благодарны ему за те годы, которые он провел в нашей тольяттинской команде", - сказал Федорищев.