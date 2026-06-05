Губернатор Самарской области назвал Дзюбу героем российского футбола

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев назвал Артема Дзюбу легендой и героем российского футбола.
- Артем Дзюба объявил об уходе из тольяттинского «Акрона», но не намерен завершать карьеру.
- Губернатор подчеркнул, что в регионе всегда будут рады возвращению Дзюбы.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил РИА Новости в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), что нападающий Артем Дзюба, недавно покинувший тольяттинский "Акрон", является легендой и героем российского футбола, и в регионе всегда будут рады его возвращению.
"Он легенда, мы все им гордимся. Он был таким ярким лицом для клуба. В принципе, он останется в истории команды навсегда. Но уже не идет дальше. Команда "Акрона", хоть и молодая, имеет очень крепкие футбольные традиции. Они основаны на работе академии, легендарной тольяттинской академии, которая выпустила десятки лучших футболистов России. Поэтому команда будет только становиться сильнее, мы в этом уверены", - отметил Федорищев.
"А Дзюбу всегда ждем, потому что он действительно легенда, герой нашего российского футбола. И мы очень благодарны ему за те годы, которые он провел в нашей тольяттинской команде", - сказал Федорищев.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.