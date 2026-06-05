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Губернатор Самарской области назвал Дзюбу героем российского футбола - РИА Новости Спорт, 05.06.2026
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15:25 05.06.2026 (обновлено: 16:00 05.06.2026)
Губернатор Самарской области назвал Дзюбу героем российского футбола

Губернатор Самарской области назвал Дзюбу легендой и героем российского футбола

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкАртем Дзюба
Артем Дзюба - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Артем Дзюба. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев назвал Артема Дзюбу легендой и героем российского футбола.
  • Артем Дзюба объявил об уходе из тольяттинского «Акрона», но не намерен завершать карьеру.
  • Губернатор подчеркнул, что в регионе всегда будут рады возвращению Дзюбы.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил РИА Новости в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), что нападающий Артем Дзюба, недавно покинувший тольяттинский "Акрон", является легендой и героем российского футбола, и в регионе всегда будут рады его возвращению.
Ранее 37-летний Дзюба объявил об уходе из "Акрона". Футболист заявил, что не намерен завершать карьеру.
"Он легенда, мы все им гордимся. Он был таким ярким лицом для клуба. В принципе, он останется в истории команды навсегда. Но уже не идет дальше. Команда "Акрона", хоть и молодая, имеет очень крепкие футбольные традиции. Они основаны на работе академии, легендарной тольяттинской академии, которая выпустила десятки лучших футболистов России. Поэтому команда будет только становиться сильнее, мы в этом уверены", - отметил Федорищев.
"А Дзюбу всегда ждем, потому что он действительно легенда, герой нашего российского футбола. И мы очень благодарны ему за те годы, которые он провел в нашей тольяттинской команде", - сказал Федорищев.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Артем Дзюба - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
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ПМЭФ-2026СпортСамарская областьРоссияВячеслав ФедорищевАкронСуперкубок России по футболуАртём ДзюбаАкрон (Тольятти)
 
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